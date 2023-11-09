Как оформить пенсию в Украине, если не хватает стажа, – разъяснение Пенсионного фонда

По информации ПФУ, страховой стаж для назначения пенсии можно докупить как себе, так и третьим лицам, если информация о них есть в реестре соцстрахования.

В 2023 году в Украине появилась возможность докупить страховой стаж. При этом договор о покупке стажа можно заключить в пользу третьих лиц, например – увеличить стаж родителям. Оформить договор можно онлайн, без бумаг, визита в государственные учреждения и очередей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может купить страховой стаж

Участие в программе добровольного государственного пенсионного страхования могут принимать граждане Украины, как работающие, так и безработные.

Чтобы внести добровольный взнос, в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования должна быть информация о том человеке, в пользу которого вносятся страховые средства.

В Пенсионном фонде отмечают, что если человек хотя бы один раз в своей жизни платил страховой взнос, информация об этом в реестре должна присутствовать.

Как купить недостающий стаж

Договор между плательщиком страховых взносов и Пенсионным фондом заключается в электронной форме на интернет-портале электронных услуг ПФУ.

Авторизация происходит с помощью одного из трех инструментов:

квалифицированной электронной подписи (КЭП);

сервиса Дія.Підпис;

GOV.ID.

Подписывается договор о покупке страхового стажа наложением электронной цифровой подписи.

Сколько стоит страховой стаж и какая периодичность взносов

ПФУ не лимитирует как часто и какие суммы нужно вносить на страховой счет по договору о покупке стажа. Это каждый человек решает сам, исходя из своих возможностей.

Для неработающих лиц полный месяц страхового стажа начисляется том случае, если уплаченная сумма составляет не меньше размера минимального страхового взноса.

Минимальный страховой взнос рассчитывается как 22% от минимальной заработной платы. На сегодняшний день размер взноса составляет 1474 грн (6700 грн х 22%).

Каждые 100 гривен добровольного страхового взноса увеличивают расчетную месячную зарплату для назначения пенсии почти на 455 гривен.

Напомним, некоторым пенсионерам могут приостановить выплаты. Пожилых людей не будут лишать пенсий. По словам эксперта, после приостановления выплат, их можно восстановить с помощью прохождения физической идентификации.

Ранее Фокус писал, кому могут назначить выплаты на льготных условиях. В Пенсионном фонде разъяснили, что люди, получившие стаж на вредных и опасных производствах, могут выйти на пенсию на льготных условиях после 50 лет.