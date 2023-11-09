Пенсии в Украине: кому могут назначить выплаты на льготных условиях

В Пенсионном фонде разъяснили, что люди, получившие стаж на вредных и опасных производствах, могут выйти на пенсию на льготных условиях после 50 лет.

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Несмотря на то, что в Украине идет война, ее гражданам продолжают назначать и выплачивать пенсии. Некоторым категориям украинцев могут назначить выплаты на льготных условиях. О том, когда это возможно, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Право на пенсию по возрасту на льготных условиях регулируется ч. 2 ст. 114 и Заключительными положениями Закона Украины № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Законом определены списки профессий, где условия труда представляют опасность для жизни и здоровья работника:

Список №1 – перечень профессий с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;

Список №2 – перечень профессий с вредными и тяжелыми условиями труда.

Среди опасных профессий указаны специалисты, работающие в горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, а также некоторые работники здравоохранения, транспорта и связанные с атомной энергетикой и радиацией.

В каком возрасте выходят на пенсию работники из Списка №1 (особо вредные и тяжелые условиях труда)

Если человек в любой период своей трудовой деятельности был занят полным рабочим днем на вредном производстве с особо вредными и тяжелыми условиями труда, он может выйти на пенсию в 50 лет, если у него накопилось достаточно страхового стажа:

мужчины – стаж от 25 лет, из них не менее 10 лет на вредном производстве;

женщины – стаж от 20 лет, из них не менее 7,5 лет на вредном производстве.

Если общего стажа достаточно, но стажа на вредных работах не хватает, человек может выйти на пенсию на льготных условиях при условии, что льготного стажа есть не менее половины (для мужчин от 5 лет, для женщин – не менее 3 лет и 9 месяцев).

В этом случае время выхода на пенсию определяется снижением установленного базового пенсионного возраста пропорционально стажу:

мужчинам – на 1 год за каждый год работы на вредном производстве;

женщинам – на 1 год 4 месяца за каждый год такой работы.

В каком возрасте выходят на пенсию работники из Списка №2 (вредные и тяжелые условиях труда)

Для тех кто, работал по профессии, указанной в Списке №2, предусмотрен выход на пенсию на льготных условиях в 55 лет.

Для этого необходимо следующее количество страхового стажа:

мужчины – общий стаж от 30 лет, из них не менее 12,5 лет на вредных работах;

женщины – общий стаж от 25 лет, из них не менее 10 лет на вредных работах.

Если стажа на вредных работах недостаточно, но есть не менее половины (для мужчин – от 6 лет и 3 месяцев, для женщин – не менее 5 лет), пенсионный возраст от базового уменьшается так:

мужчинам – на 1 год за каждые 2,5 года тяжелых работ;

женщинам — на 1 год за каждые 2 года такой работы.

Условия назначения пенсии по возрасту на льготных условиях

Чтобы стаж на вредном производстве учитывался при назначении пенсии на льготных условиях, на предприятии должна проводиться аттестация рабочих мест по условиям труда. Такую аттестацию проводят один раз в пять лет.

Если по каким-то причинам предприятие или организация не прошли аттестацию, специальный стаж при начислении пенсии засчитываться не будет.

При подаче документов в Пенсионный фонд для назначения пенсии, кроме обычного списка документов нужно подать и документы, подтверждающие аттестацию рабочего места, как имеющего вредные и тяжелые или особо вредные и особо тяжелые условия труда.

Исключение составляет стаж, полученный на вредных и тяжелых работах до 21 августа 1992 года. Он засчитывается без подтверждающих документах о проведенной аттестации рабочего места.

Если предприятие, на котором получен льготный стаж, располагается на временно оккупированных территориях или в районах проведения боевых действий, право на назначение пенсии на льготных условиях подтверждается, если данные о таком стаже есть в общем государственном реестре застрахованных лиц.

Также льготный стаж можно подтвердить уточняющей справкой, полученной на предприятии или у его правопреемника. В случае ликвидации предприятия, такой стаж подтверждается специальной комиссией при ПФУ.

В справке должны быть указаны:

периоды работы, которые считаются льготным стажем;

профессия или должность на вредном или тяжелом производстве;

характер выполняемых работ;

ссылка на указание таких работ в списках профессий, по которым предусмотрен льготный стаж;

имеющиеся первичные документы о льготном стаже, на основании которых выдана справка.

Напомним, некоторые украинцы смогут получать большую пенсию уже в ноябре. Благодаря дополнительным надбавкам к пенсии украинские пенсионеры имеют возможность заметно увеличить размер своих пенсионных выплат. Некоторые из этих доплат начисляются автоматически, в то время как для других требуется предоставить специальные справки в Пенсионный фонд Украины.

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