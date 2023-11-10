Остановить махинации с банковскими картами: в Раде предлагают по-новому наказывать карточных мошенников

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество. Как теперь предлагают наказывать за завладение чужим имуществом путем обмана?

Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество" № 10190 был передан в парламент 30 октября. "Целью законопроекта является установление новых составов преступления для реализации механизма защиты и восстановления прав лиц, пострадавших от противоправного сбора, хранения, обработки и использования персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальную учетную информацию, реквизиты платежного инструмента, платежной карты, код авторизации, с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием", — говорится в пояснительной записке к проекту закона. Что именно планируют изменить и как начнут наказывать мошенников в случае принятия инициативы?

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Завладение денежными средствами граждан путем так называемого электронного мошенничества не является новым явлением для правоохранительной и судебной системы Украины, и до регистрации законопроекта №10190 нарушители не избегали ответственности. Об этом Фокусу рассказала партнер, адвокат АО "Дикси Лекс" Елена Бирюч.

"Согласно обнародованным приговорам, лица, виновные в завладении чужим имуществом путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники, привлекаются к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 190 УК Украины (предусматривает ответственность за мошенничество путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники), а также их действия могут быть квалифицированы по ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Если речь идет о совершении таких преступлений преступной организацией (под признаки которой подпадают "call-центры"), то в таких случаях к лицам также применяется ст. 255 УК Украины — создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", — отметила Елена Бирюч.

Сейчас в Уголовном кодексе есть статьи с четко определенным наказанием для мошенников, однако законопроект №10190 предлагает усилить ответственность за подобные преступления Фото: pexels.com

По ее словам, наказание, в частности, в части срока лишения свободы виновного лица и применения конфискации имущества, согласно предложенным проектом изменениям в Уголовный кодекс Украины, в основном, соответствуют действующим сегодня статьям 190 и 255 кодекса.

"К примеру, действующая ч.4 ст. 190 УК Украины предусматривает применение к лицу, совершившему мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники, наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Аналогичный срок определяется и в ч.1 ст. 190-1 УК Украины по законопроекту №10190. Единственным изменением в части усиления ответственности является применение дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", — отметила адвокат.

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По мнению Елены Бирюч, зарегистрированный законопроект №10190 имеет целью, в том числе, усилить уголовную ответственность за электронное мошенничество, создание соответствующих организаций для его совершения, а также содействие деятельности таких организаций.

"При наличии признака совершения "электронного мошенничества" в условиях военного, чрезвычайного положения или организованной группой предусматривается лишение свободы от семи до двенадцати лет (и дополнительные виды наказания, в том числе, конфискация имущества). То есть, по сравнению с закрепленной ч. 5 ст. 190 УК Украины нормой (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества), которая применяется в настоящее время, речь идет об усилении ответственности", — отметила эксперт.

Если изменения в Уголовный кодекс примут, то лишение свободы грозит не только участникам схем, но и людям, которые предлагают другим "работу" в таком бизнесе Фото: pexels.com

По ее словам, законопроектом №10190, как отдельный состав преступления, предложено установить привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации (ст. 255-5 УК Украины). А под санкцию статьи подпадает, в частности, предложение работы в указанной сфере, предоставление информации об организации с целью привлечения лиц к ее деятельности. Наказание, предлагаемое законопроектом, — лишение свободы от трех до пяти лет с конфискацией имущества, а в период действия военного или чрезвычайного положения или совершение таких действий организованной группой — от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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Эксперты говорят: законодательство по электронному мошенничеству требует усовершенствования, в частности, с целью приведения его в соответствие с современными реалиями. "Действительно, Уголовный кодекс Украины содержит ряд статей, которые применяются к правонарушениям в указанной сфере. Впрочем, такие нормы содержат несколько устаревшую терминологию, как вот "электронно-вычислительная техника", ведь сейчас средства и способы электронного мошенничества значительно шире", — отмечает Елена Бирюч.

При наличии признака совершения "электронного мошенничества" в условиях военного, чрезвычайного положения или организованной группой предусматривается лишение свободы от семи до двенадцати лет

По ее мнению, внесение в Уголовный кодекс Украины предложенных по законопроекту №10190 изменений сможет обеспечить надлежащее определение подследственности электронного мошенничества за компетентным органом — Департаментом Киберполиции Национальной полиции Украины, обладающим необходимыми инструментами для расследования таких преступлений (поскольку отпадет необходимость отграничивать такие уголовные производства от "обычного" мошенничества или других видов преступных организаций).

За "электронное мошенничество" в условиях военного, чрезвычайного положения или организованной группой проектом №10190 предусматривается лишение свободы от семи до двенадцати лет Фото: pexels.com

Однако предложение депутатов все же требует доработки, считает эксперт.

"В пояснительной записке к нему отмечается о том, что трансграничный характер электронного мошенничества значительно усложняет взаимодействие правоохранительных органов Украины с потерпевшими от таких действий (иностранцами), а потому в проекте сделан акцент на необходимости установления формального состава преступления (то есть привлечение к ответственности не ставится в зависимость от наступивших последствий). Вместе с тем, в части первой предложенной ст. 190-1 УК Украины отмечается способ совершения преступления — "путем обмана или злоупотребления доверием", что не исключает необходимости допроса потерпевших лиц правоохранительными органами и судом с целью установления таких признаков состава преступления", — пояснила Елена Бирюч.

Как ранее писал Фокус, украденные мошенниками деньги почти никогда не возвращаются на счета граждан, которые стали жертвами преступников. Причина — правоохранительные органы задерживают представителей так называемых "офисов", и чаще всего лица, которые там работают — это лишь исполнители, а все деньги фактически уже направились дальше, и именно эти лица не могут вернуть похищенное.

Также Фокус сообщал, что в последнее время очень распространено мошенничество через методы социальной инженерии — речь идет об отправке в соцсетях ссылок на страницу с якобы международной финансовой помощью, при переходе на страницу пользователю предлагается ввести личные платежные данные, которые и перехватывают мошенники для похищения средств.