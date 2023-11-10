Остановить махинации с банковскими картами: в Раде предлагают по-новому наказывать карточных мошенников
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество. Как теперь предлагают наказывать за завладение чужим имуществом путем обмана?
Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество" № 10190 был передан в парламент 30 октября. "Целью законопроекта является установление новых составов преступления для реализации механизма защиты и восстановления прав лиц, пострадавших от противоправного сбора, хранения, обработки и использования персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальную учетную информацию, реквизиты платежного инструмента, платежной карты, код авторизации, с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием", — говорится в пояснительной записке к проекту закона. Что именно планируют изменить и как начнут наказывать мошенников в случае принятия инициативы?
Карточное законодательство: как Уголовный кодекс регулирует вопросы мошенничества с банковскими счетами
Завладение денежными средствами граждан путем так называемого электронного мошенничества не является новым явлением для правоохранительной и судебной системы Украины, и до регистрации законопроекта №10190 нарушители не избегали ответственности. Об этом Фокусу рассказала партнер, адвокат АО "Дикси Лекс" Елена Бирюч.
"Согласно обнародованным приговорам, лица, виновные в завладении чужим имуществом путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники, привлекаются к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 190 УК Украины (предусматривает ответственность за мошенничество путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники), а также их действия могут быть квалифицированы по ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Если речь идет о совершении таких преступлений преступной организацией (под признаки которой подпадают "call-центры"), то в таких случаях к лицам также применяется ст. 255 УК Украины — создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", — отметила Елена Бирюч.
По ее словам, наказание, в частности, в части срока лишения свободы виновного лица и применения конфискации имущества, согласно предложенным проектом изменениям в Уголовный кодекс Украины, в основном, соответствуют действующим сегодня статьям 190 и 255 кодекса.
"К примеру, действующая ч.4 ст. 190 УК Украины предусматривает применение к лицу, совершившему мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники, наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Аналогичный срок определяется и в ч.1 ст. 190-1 УК Украины по законопроекту №10190. Единственным изменением в части усиления ответственности является применение дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", — отметила адвокат.
Больше лет в тюрьме: как законопроект №10190 предлагает усилить ответственность за мошенничество с карточками
По мнению Елены Бирюч, зарегистрированный законопроект №10190 имеет целью, в том числе, усилить уголовную ответственность за электронное мошенничество, создание соответствующих организаций для его совершения, а также содействие деятельности таких организаций.
"При наличии признака совершения "электронного мошенничества" в условиях военного, чрезвычайного положения или организованной группой предусматривается лишение свободы от семи до двенадцати лет (и дополнительные виды наказания, в том числе, конфискация имущества). То есть, по сравнению с закрепленной ч. 5 ст. 190 УК Украины нормой (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества), которая применяется в настоящее время, речь идет об усилении ответственности", — отметила эксперт.
По ее словам, законопроектом №10190, как отдельный состав преступления, предложено установить привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации (ст. 255-5 УК Украины). А под санкцию статьи подпадает, в частности, предложение работы в указанной сфере, предоставление информации об организации с целью привлечения лиц к ее деятельности. Наказание, предлагаемое законопроектом, — лишение свободы от трех до пяти лет с конфискацией имущества, а в период действия военного или чрезвычайного положения или совершение таких действий организованной группой — от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Воруют и исчезают: нуждается ли законодательство по электронному мошенничеству в весомых изменениях
Эксперты говорят: законодательство по электронному мошенничеству требует усовершенствования, в частности, с целью приведения его в соответствие с современными реалиями. "Действительно, Уголовный кодекс Украины содержит ряд статей, которые применяются к правонарушениям в указанной сфере. Впрочем, такие нормы содержат несколько устаревшую терминологию, как вот "электронно-вычислительная техника", ведь сейчас средства и способы электронного мошенничества значительно шире", — отмечает Елена Бирюч.
При наличии признака совершения "электронного мошенничества" в условиях военного, чрезвычайного положения или организованной группой предусматривается лишение свободы от семи до двенадцати лет
По ее мнению, внесение в Уголовный кодекс Украины предложенных по законопроекту №10190 изменений сможет обеспечить надлежащее определение подследственности электронного мошенничества за компетентным органом — Департаментом Киберполиции Национальной полиции Украины, обладающим необходимыми инструментами для расследования таких преступлений (поскольку отпадет необходимость отграничивать такие уголовные производства от "обычного" мошенничества или других видов преступных организаций).
Однако предложение депутатов все же требует доработки, считает эксперт.
"В пояснительной записке к нему отмечается о том, что трансграничный характер электронного мошенничества значительно усложняет взаимодействие правоохранительных органов Украины с потерпевшими от таких действий (иностранцами), а потому в проекте сделан акцент на необходимости установления формального состава преступления (то есть привлечение к ответственности не ставится в зависимость от наступивших последствий). Вместе с тем, в части первой предложенной ст. 190-1 УК Украины отмечается способ совершения преступления — "путем обмана или злоупотребления доверием", что не исключает необходимости допроса потерпевших лиц правоохранительными органами и судом с целью установления таких признаков состава преступления", — пояснила Елена Бирюч.
Как ранее писал Фокус, украденные мошенниками деньги почти никогда не возвращаются на счета граждан, которые стали жертвами преступников. Причина — правоохранительные органы задерживают представителей так называемых "офисов", и чаще всего лица, которые там работают — это лишь исполнители, а все деньги фактически уже направились дальше, и именно эти лица не могут вернуть похищенное.
Также Фокус сообщал, что в последнее время очень распространено мошенничество через методы социальной инженерии — речь идет об отправке в соцсетях ссылок на страницу с якобы международной финансовой помощью, при переходе на страницу пользователю предлагается ввести личные платежные данные, которые и перехватывают мошенники для похищения средств.