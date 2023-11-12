Котлеты в фольге, а зелень — в стеклянной банке: как продлить жизнь продуктам в холодильнике

По данным ООН, на помойке оказывается треть всех продуктов питания на планете, а глобальная экономика теряет из-за этого триллион долларов ежегодно. Сократить объемы отходов, а вместе с тем и уменьшить расходы на продукты, можно с помощью простых мер, например, если изменить условия хранения продуктов в своем холодильнике.

Больше всего продуктов люди выбрасывают из дома: ежегодно каждый из нас отправляет на свалку 74 кило еды. Первоначально эксперты считали, что проблема пищевых отходов касается только стран с высоким уровнем дохода, потому что там потребители покупают больше, чем могли бы съесть. Но в ООН выяснили, что в странах с разным уровнем дохода выбрасывают примерно одинаковое количество еды, просто качество и стоимость продуктов разная.

Сегодня холодильник в каждом доме стал такой обыденностью, что не уметь им пользоваться просто невозможно. Однако, каким бы странным это ни казалось, далеко не все хорошо разбираются в правилах хранения продуктов. Да, при низкой температуре бактерии проявляют меньшую активность, поэтому в холоде пища дольше остается пригодной для потребления. Но это вовсе не означает, что продукты в холодильнике можно хранить, как угодно.

Ежегодно каждый человек отправляет из собственного холодильника на свалку в среднем 74 кило еды.

Хлеб и готовые блюда: можно охладить, а можно заморозить

Рост цен на хлеб никак не сказался на его качестве: портятся булки и буханки очень быстро. Одни черствеют, другие плесневеют. Неудивительно, что многие привыкли хранить хлеб не в традиционной хлебнице, а в холодильнике. Так можно неделю, а то и больше, хранить любые хлебобулочные изделия: батоны, черный хлеб, сдобу, лаваш и т.д. Правда, есть холодную булку — сомнительное удовольствие, поэтому перед употреблением ее придется немного разогреть. Но, например, для тостерного хлеба это вообще идеальное место хранения, потому что его в любом случае перед употреблением лучше поджарить или подсушить.

Современный хлеб быстро портится — или черствеет, или плесневеет Фото: Freepik

Если хлеба осталось очень много — например, после праздничного застолья, — его можно заморозить. Кстати, исследования показывают, что праздники становятся настоящим бедствием для украинских кошельков и окружающей среды: украинцы покупают очень много, готовят с размахом, а потом выбрасывают все, что не смогли съесть.

Решение есть — заморозить можно подавляющее большинство готовых блюд. Остатки мясной нарезки, котлеты, запеченную курицу, жареные баклажаны, голубцы, сыр, открытую банку кукурузы или горошка и даже плов — все это и многое другое можно разложить по отдельным контейнерам или пакетам и отправить в морозильную камеру.

Обязательное правило, которого стоит придерживаться: размороженные продукты не следует повторно замораживать ни в коем случае.

Сохранить дольше: котлеты заворачиваем в фольгу, а молоко переливаем в стекло

Продлить срок годности продуктов можно и без использования морозильной камеры, достаточно знать некоторые лайфхаки.

Готовую пищу нужно хранить в стеклянных или пластиковых контейнерах или по крайней мере накрывать тарелку пищевой пленкой.

Вот лишь несколько важных правил для более длительного хранения еды:

готовые блюда нужно хранить в стеклянных или пластиковых контейнерах или по крайней мере накрывать тарелку пищевой пленкой;

готовые нарезки, закуски, котлеты и бутерброды надо завернуть в фольгу , которая хорошо герметизирует и не позволяет терять влагу;

, которая хорошо герметизирует и не позволяет терять влагу; открытые консервы лучше переложить в контейнер;

сыры, колбасы, выпечка хорошо хранятся в пергаментной бумаге, которая прекрасно дышит.

Пакетированное молоко после покупки лучше перелить в стеклянную бутылку или банку и хранить в вертикальном положении Фото: Freepik

Пакетированное молоко после покупки лучше перелить в стеклянную бутылку или банку и хранить в вертикальном состоянии. Также вертикально в холодильнике нужно ставить кефир, йогурты и другие молочные продукты. Дело в том, объясняют диетологи, что в открытую бутылку вместе с воздухом попадают бактерии. Если бутылка лежит горизонтально, площадь поверхности молока, соприкасающейся с воздухом внутри бутылки, намного больше, и молоко скисает быстрее.

Для мяса оптимально использовать два пакета и хранить его на нижней полке.

Размещать в холодильнике горячие блюда нельзя. Еду можно отправлять в холодильник только после того, как она остынет до комнатной температуры.

Овощные прихоти: зелень в банке, а огурцы — в бумаге

Зелень хорошо хранится в стеклянной банке с закручивающейся крышкой. Пучок укропа, петрушки или другой зелени нужно промыть в холодной воде, стряхнуть ее остатки, положить в стеклянную банку и закрыть крышкой. В таком виде зелень будет храниться в холодильнике до двух недель.

Сезон дешевых огурцов уже закончился, поэтому их хранение стало серьезным финансовым вопросом. Сохранить огурцы непросто, потому что они не любят ни тепло, ни холод, ни резкие температурные перепады. Правильный способ — завернуть каждый в бумажную салфетку, положить в пакет и поместить в ящик для овощей. В таком виде они смогут просуществовать не менее недели.

Если каждый огурец завернуть в бумажную салфетку, положить в пакет и поместить в ящик для овощей, они останутся свежими надолго Фото: Freepik

Фрукты дома хранятся плохо. Цитрусовые сохнут, яблоки вянут, а бананы почти сразу чернеют. Проще всего разобраться с цитрусовыми — апельсинами, мандаринами, лимонами и грейпфрутами. Их достаточно положить в контейнер для овощей в полиэтиленовом пакете. В таком виде они будут храниться неделями. В этом же контейнере в салфетках или пищевой пленке можно хранить яблоки, но каждое надо завернуть отдельно. Бананы нужно хранить при комнатной температуре, завернув их ножки в пищевую пленку.

И общее правило: перед тем, как положить в холодильник, овощи и фрукты нужно насухо вытереть. Лишняя влага очень быстро приводит к порче.

Перед тем, как положить в холодильник, овощи и фрукты нужно насухо вытереть.

Навести порядок: как пространство в холодильнике поможет сохранить свежесть продуктов

Не стоит загромождать место в холодильнике лишними продуктами, ведь чем больше свободного пространства, тем лучше циркулирует воздух, а это важно для сохранения свежести продуктов.

Чем больше в холодильнике свободного пространства, тем лучше циркулирует воздух, а это важно для сохранения свежести продуктов.

Для соблюдения правил температурного режима хранения продуктов в холодильнике нужно разложить все по полочкам, причем в буквальном смысле.

Дверца — это самое теплое место холодильника. Многие хранят здесь яйца, но так делать не надо. Изменение температуры и постоянное "взбалтывание" при открывании и закрывании дверцы на пользу яйцам не пойдут. К тому же яйца лучше хранятся в магазинной картонной упаковке. А на дверце можно расположить соусы, напитки, специи, лекарства, открытую банку варенья или шоколадку.

Лучше всего яйца хранятся в магазинной картонной упаковке Фото: Pexels

Самые холодные верхние или нижние полки (в зависимости от того, где находится морозильная камера) хорошо подходят для скоропортящихся продуктов — кисломолочных продуктов, масла, яиц, мяса, рыбы. А на полках, где температура выше, можно расположить контейнеры с готовой едой и полуфабрикатами, колбасу, открытые консервы и т.д.

В большинстве современных рефрижераторов есть зона с поддержанием максимальной влажности и температурного режима на уровне нуля градусов. На "нулевой полке" можно хранить заготовки из рыбы, птицы, мяса, зелень.

Нижние выдвижные ящики используются для отдельного хранения фруктов и овощей. На дно ящиков надо положить специальный антибактериальный коврик или хотя бы обычное бумажное полотенце. Оно обеспечит дополнительную воздушную прослойку, уберет лишнюю влагу и сохранит свежесть овощей и фруктов.