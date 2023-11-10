Пенсия в Украине: в Раде рассказали, кому их увеличат, а кому уменьшат в 2024 году

Нардеп Роксолана Пидласа отметила, что в бюджет заложили и расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Также в следующем году планируется запуск реформы солидарной пенсионной системы.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год". За соответствующий законопроект №10000 проголосовало 276 народных депутатов. О том, как изменятся пенсии и социальные выплаты в 2024 году рассказала председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

По ее словам, пенсии, зарплаты врачам и учителям, а также социальная помощь — это защищенные статьи расходов, все они сохраняются.

Кроме того, Пидласа отметила, что с 1 марта планируется индексация пенсий.

"В целом все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году", — говорится в сообщении.

Депутаты работают над справедливой для всех пенсией

Также нардеп отметила, что в бюджет заложили и расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Также в следующем году планируется запуск реформы солидарной пенсионной системы.

"То есть те, кто сейчас получает наименьшие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий", — говорит Пидласа.

По ее словам, все это делается, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой.

Также в следующем году продолжатся выплаты внутренне перемещенным лицам. Сейчас таких людей учитывается в государстве около двух миллионов. На их поддержку в бюджете заложено 57,6 млрд гривен.

Напомним, аналитическая платформа "Опендатабот" сообщила, что в третьем квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составляла 5350 гривен или 146 долларов. Сейчас эту или более высокую сумму получают чуть больше трети всех пенсионеров, что составляет 3,57 миллиона человек.

Также ранее сообщалось о том, стоит ли ждать повышения минимальной пенсии в 2023 году.

Напомним, Фокус писал о том, как изменятся пенсии украинцев с 1 августа и кто получит надбавки.