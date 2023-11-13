Должна произойти индексация: какой будет минимальная пенсия в 2024 году

Пенсионеры, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет, будут иметь незначительные повышения выплат. Размер индексации и темпы роста средней заработной платы — это два показателя, которые определяют размер индексации в соответствии с законом.

В Государственном бюджете на 2024 год предусмотрен рост социальных выплат, в том числе и пенсий. Минимальную пенсию повысят вместе с прожиточным минимумом лиц, утративших трудоспособность. Состоится индексация пенсий, сообщает "24 канал".

Какой будет минимальная пенсия в 2024 году

В Госбюджете на 2024 год установлен размер прожиточного минимума для разных общественных групп. С января в Украине вырастет прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность — с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Именно такую сумму будут получать люди, которым назначена минимальная пенсия.

Индексация пенсий

Размер индексации и темпы роста средней заработной платы — это два показателя, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Пенсионеры, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет, будут иметь незначительные повышения пенсии. Министр Оксана Жолнович объяснила, что такая ситуация сложится из-за недостаточного финансирования,

По ее словам, наименьшая индексация выплат будет у людей, которые вышли на пенсию в последние три года: "... их выплаты соответствуют рынку... человек получает пенсию по формуле, где базой для начисления пенсии является средняя зарплата за последние три года. Индексация пенсий проводится на уровень инфляции в соответствии с последними тремя годами. То есть системно занижали пенсию такой категории граждан. И в результате у нас есть люди, которые получают 2 500 гривен".

Напомним, 10 ноября в Раде рассказали, кому увеличат, а кому уменьшат пенсии в 2024 году. Нардеп Роксолана Пидласа отметила, что в бюджет заложили и расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Также в следующем году планируется запуск реформы солидарной пенсионной системы.