Пенсия в Украине: кто может получить доплаты к выплатам и в каком размере

Украинские пенсионеры могут получить надбавки к своим выплатам. Некоторые из них начисляются автоматически, но другие нужно оформлять индивидуально.

Украинские пенсионеры могут получить доплаты к своим выплатам, среди них — возрастная и те, которые оформляются индивидуально. В деталях разобрались журналисты OBOZ.UA.

Возрастные надбавки

Возрастную доплату к пенсии граждане получают автоматически. Она начисляется в месяц, когда украинец достигает определенного возраста.

В частности, пенсионерам доплачивают:

300 гривен — в возрасте от 70 до 74 лет;

— в возрасте от 70 до 74 лет; 496 гривен — в возрасте от 75 до 79 лет;

— в возрасте от 75 до 79 лет; 570 гривен — в возрасте от 80 лет.

Надбавки на детей

Украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты на детей. Такую надбавку оформляют гражданам, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних лиц.

Размер дополнительной помощи — 150 гривен.

Получать такие выплаты можно только в случае, если ребенок проживает с пенсионером.

Надбавки за стаж

Также украинцам начисляют доплаты за стаж сверх страховой нормы. Учитывается каждый год, который был отработан "дополнительно".

Мужчинам для такой надбавки нужно более 35 лет стажа, а женщинам — более 30 лет. Размер выплаты не может превышать 1% от минимального размера пенсии по возрасту.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины объяснили, на какие выплаты могут рассчитывать ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Некоторые категории граждан могут получать более 13 тысяч гривен ежемесячно.

Также в СМИ разобрались, какие категории украинских пенсионеров могут досрочно получать свои выплаты. Речь идет о пяти категориях граждан.