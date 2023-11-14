Продажа яхты Медведчука: Украина перенесла реализацию арестованного имущества на Prozorro

Решение АРМА по реализации арестованного имущества на Prozorro позволит реализовать 92-метровую яхту Royal Romance семьи Виктора Медведчука, стоимость которой оценивается в 200 млн евро.

Перенос всех продаж арестованного имущества на электронную платформу Prozorro позволит продать 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука. Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Процедура будет осуществляться по нормам европейского законодательства. Это решение позволило придерживаться справедливых и конкурентных правил для всех инвесторов и потенциальных покупателей арестованных активов. Принятие таких изменения позволит вернуть доверие к конкурсам по реализации арестованных активов, что в условиях войны ускорит темпы наполнения государственного бюджета.

Продажа арестованного имущества — заявление Думы

Руководитель Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума прокомментировала инициативу. По ее словам, правила теперь надежные и прозрачные, что позволит улучшить работу.

"Будущее влияние этих инноваций — невозможно переоценить", — сообщила она в Telegram.

Дума добавила, АРМА и в дальнейшем будет проводить системную работу внутри страны и за ее пределами для возвращения украденного в Украину. Структура уже сотрудничает с правоохранительными органами и международными институтами по реализации поставленной цели. Такое решение позволит реализовать подсанкционное имущество.

Продажа яхты Royal Romance Медведчука

Решение АРМА по реализации арестованного имущества на Prozorro позволит продать 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии. В апреле 2022 года суд передал это судно в управление АРМА для ее реализации, но механизмов для осуществления процедуры не было.

Яхта Royal Romance Фото: АРМА

В АРМА убеждены, что новое решение позволит получить средства от реализации арестованного имущества без его перемещения на территорию Украины, что невозможно во время войны. Стоимость яхты оценивается в 200 млн евро. Эти средства пойдут на усиление обороноспособности Украины.

Фото: SUPER YACHT FAN

Напомним, в апреле 2022 года в ГБР сообщили, что суд арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчука. В целом это 26 автомобилей, 23 дома и яхта.