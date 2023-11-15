"Газпром" заставят поделиться: Болгария придумала, как зарабатывать на транзите газа из РФ

Болгария собирается зарабатывать с помощью дополнительного налога на импорт и транзит трубопроводного газа из России. Однако власти пока не знают, согласится ли страна-агрессор на предложенные условия.

В Болгарии еще с середины октября 2023 года начала действовать налог на импорт и транзит трубопроводного природного газа из России, размер которого составляет 11 долларов за мегаватт-час. Таким способом власти хотят увеличить доходы государственного бюджета и сократить финансовые возможности РФ спонсировать войну против Украины. Первые поступления с налога Болгария должна получить до конца ноября, пишет агентство Bloomberg.

При этом сможет ли София достичь этих целей, пока неизвестно. Венгрия, которая зависит от российского газа, транзитируемого через Болгарию, считает действия болгарских властей незаконными. Венгерское правительство уже потребовало, чтобы Европейский Союз провел свое расследование. Не нравится нововведение Сербии и Северной Македонии, которые также выразили обеспокоенность.

Тем временем российский монополист "Газпром" пока официально не комментировал, будет ли компания платить налог. По данным Bloomberg, министр финансов Болгарии Асен Василев на недавней встрече с журналистами сказал следующее:

"Будем надеяться, что это произойдет. Давайте не будем спекулировать", — отметил он.

Российский газ для Болгарии: что изменилось из-за войны в Украине

В 2022 году Болгария отказалась оплачивать поставляемый Россией газ в рублях, поэтому Москва прекратила внутренние поставки "голубого топлива" в балканскую страну. Тем не менее Болгария остается ключевым маршрутом транзита российского газа в регион.

Болгарским продолжением трубопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря, которое Россия использует для обхода транзита через Украину, почти полностью распоряжается российский "Газпром" в рамках долгосрочного контракта.

В публикации отмечается, что если РФ откажется платить установленный в размере 11 долларов за мегаватт-час налог, то Болгария заблокирует или отзовет активы компаний, которые не платят.

Сама Болгария, которая до полномасштабного вторжения России в Украину получала почти весь свой газ из России, теперь треть своей годовой потребности покрывает за счет долгосрочного контракта с азербайджанской SOCAR.

Тем временем напомним, что РФ удалось дополнительно заработать почти миллиард евро после того, как Болгария помогла агрессору обойти нефтяные санкции со стороны ЕС. Как стало известно изданию Politico, Болгария позволила миллионам баррелей российской нефти попасть на местный российский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Лукойлу", воспользовавшись своим освобождением от запрета ЕС на российскую нефть.

Также Фокус рассказывал, что Венгрия договорилась с РФ о строительстве атомной электростанции (АЭС) "Пакш II". За этот проект Россия получит более 12 миллиардов евро.