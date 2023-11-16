Активы под замком: в Чехии забрали всю государственную недвижимость у РФ

Под санкционные ограничения чешских властей попала российская компания "Госзагрансобственность", которая занимается российской недвижимостью за границей. Теперь все активы предприятия в стране будут заморожены, фирме запретили сдавать в аренду объекты на территории Чехии.

Пока в Европейском Союзе раздумывают, как без нарушения международного права передать Украине золотовалютные резервы Банка России (ЦБ), которые были заморожены после полномасштабного вторжения России, союзники продолжают лишать денег страну-агрессора. Так, правительство Чехии 15 ноября решило заморозить все российские государственные активы. Об этом сообщил премьер страны Петр Фиала.

По его словам, благодаря этом решению РФ потеряет возможность распоряжаться недвижимостью, принадлежащей государственному учреждению страны.

"Имущество не может быть передано или продано. России не разрешат использовать банковские счета, на которые поступает арендная плата за это имущество", – сказано в его сообщении.

Он подчеркнул, что другие страны Европейского Союза должны поступить так же, и Чехия будет на этом настаивать.

По данным информагентства CTK, речь идет о всех актива "Госзагрансобственности" в Чехии. Также на территории страны запрещается любая коммерческая деятельность этого предприятия. Так, например, сдача в аренду объектов недвижимости теперь считается незаконной.

В то же время глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что это он предложил властям заморозить активы Москвы в стране. При этом, как отмечают журналисты, Россия владеет недвижимостью в Праге и Карловых Варах. Людям и компаниям, которые владеют этой недвижимостью, смогут пользоваться ею и дальше, но арендная плата будет поступать на недоступный российским властям счет.

"На этом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается", — отметил он.

Сколько российских денег заморозили украинские партнеры

В начале 2023 года агентство Bloomberg сообщало, что общая сумма активов ЦБ России, замороженных в странах ЕС и G7, составляет 300 миллиардов евро. При этом 200 миллиардов приходятся на страны Евросоюза.

Глава Минфина РФ заявлял, что из-за санкций Евросоюза, США и других стран Россия лишилась доступа к почти что половине золотовалютных резервов. В Киеве уже много раз призывали партнеров отдать замороженные российские активы на восстановление Украины. В июне 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в Еврокомиссии продолжается работа, направленная на то, чтобы законными методами конфисковать активы агрессора.

В то же время эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара в сентябре рассказал Фокусу, почему Европейскому Союзу таки придется согласиться передать замороженные средства РФ Украине.

"Если после нашей победы в РФ останется тот же режим, другие не демократические страны будут знать, что не понесут никакой финансовой ответственности за военные конфликты.

И если механизм с конфискацией госсредств и передачи их пострадавшей стороне появится, можно будет хотя бы частично компенсировать потери в результате возможной агрессии", — сказал он.

Ранее в Минюсте рассказали, что в ЕС уже нашли способ, как возместить ущерб Украине за счет замороженных российских активов. В частности, союзники хотят отдать нашей стране прибыль от российских финансовых инструментов в Европе.

Отметим, что в июле 2023 года заместитель генерального прокурора США Лиза Монако рассказала, что страна заморозила активы российских олигархов и других лиц на сумму более 1 миллиарда долларов.