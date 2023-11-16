"Последствия будут значительны": Еврокомиссия посетила КПП, заблокированный перевозчиками Польши

По данным журналистов, очереди на границах чрезвычайно велики, условия для дальнобойщиков очень тяжелые. Также зафиксированы масштабные экономические последствия этого протеста.

Представители Еврокомиссии посетили один из пунктов пропуска на границе с Украиной, который был заблокирован польскими перевозчиками, и отметили, что последствия этой ситуации являются "весьма серьезными". Они выразили надежду на то, что правительства Украины и Польши смогут найти решение данного конфликта. Об этом сообщает Радио Свобода.

В среду, 15 ноября, прошел визит высокопоставленной делегации Еврокомиссии на пункт пересечения границы в Польше, где происходят протесты. Цель визита заключалась в участии в дискуссиях с обеими сторонами — правительством и протестующими.

"Этот визит позволяет нам увидеть ситуацию на месте и оценить последствия этого протеста, которые очень значительны. Очереди на границах чрезвычайно велики. Условия для дальнобойщиков очень тяжелые. Есть также очень значительные экономические последствия этого протеста. Конечно, мы тщательно измеряем влияние этого на местах", — заявил представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

В то же время представители Еврокомиссии не смогли предоставить конкретные числовые показатели, которые могли бы описать сложившуюся ситуацию в арифметическом эквиваленте.

"У нас нет конкретных цифр, которые мы можем оказать на этом этапе относительно фактического влияния на торговлю. Но это хороший вопрос, и мы обязательно увидим, на каком этапе это отразится на цифрах экспорта, в частности в сельскохозяйственной части, но также и с другой стороны", — сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Комментируя требования польских перевозчиков относительно введения коммерческих разрешений для украинских коллег, Янц подтвердил позицию, высказанную ранее Еврокомиссией.

"Любое повторное введение системы разрешений или квот для автомобильных перевозок является юридически невозможным, поскольку это было бы несовместимо с Соглашением об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС. Это соглашение об автомобильных перевозках, конечно, было заключено также при согласии государств-членов", — напомнил Янц.

По его мнению, прежде всего национальные органы как государств-членов, так и Украины должны обеспечить соблюдение положений соглашения на практике.

"Также если есть проблемы с реализацией — это то, что мы можем обсудить и помочь с дискуссиями властям, чтобы решить любые такие проблемы на практике — в диалоге", — резюмировал представитель Еврокомиссии.

Напомним, 6 ноября в Польше началась забастовка перевозчиков. В Государственной пограничной службе Украины заявляли, что организаторы протеста планировали пропускать только по одному грузовому автомобилю в час, что привело к колоссальным пробкам на границе.