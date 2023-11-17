Рост цены за свет: в Минэнерго опровергли публикации СМИ об изменении тарифа

Опровержение информации о повышении тарифа появилось через четыре часа после того, как в медиа опубликовали заявление главы регулятора цен Константина Ущаповского. Его заявление, как следует из объяснений Минэнерго, несколько неправильно растолковали журналисты.

С 1 января 2024 года в Украине не будет расти тариф на электроснабжение, а заявления СМИ об этом являются "искаженными". Журналистам нужно быть бдительными и осторожно распространять чувствительную информацию. Об опровержении публикаций в медиа о росте цен на свет написала пресс-служба Министерства энергетики Украины. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.

В заявлении-опровержении Минэнерго отмечается, что "роста тарифов с 1 января не будет". При этом также ссылаются на аналогичное заявление институции, которая занимается установлением цен на свет, тепло, газ и т.д. — Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Пресс-служба энергетического ведомства отметила, что журналисты "должны быть бдительными и не искажать информацию". Также в Минэнерго отметили, что подобную ситуацию может использовать враг, чтобы "посеять страх, панику" и "ослабить всю страну".

Минэнерго — о цене на свет Фото: Скриншот

Отметим, на портале НКРЭКУ объяснили тезисы главы Нацкомиссии Константина Ущаповского. Чиновник на самом деле не говорил о росте тарифов, говорится в опровержении регулятора. Вместо этого он сказал, что вопрос повышения тарифов откладывается до окончания отопительного сезона 2024 года.

НКРЭКУ — о цене за свет Фото: Скриншот

Цена на свет — детали

Объяснение Ущаповского, которое он давал изданию "УП", содержало несколько тезисов. Во-первых, он действительно отметил, что пересмотр тарифов состоится не раньше середины весны 2024 года — то есть "не раньше завершения осенне-зимнего сезона". Во-вторых, сказал, что будут учитывать мнение населения, решая вопрос о цене на свет, и рост, если он будет, не будет больше 15% — до 3 грн за кВт-ч. В-третьих, расчеты действительно начнут с 1 января.

Слова Ущаповского во время интервью "УП" Фото: Скриншот

Отметим, сейчас тариф на свет для бытовых потребителей до конца 2023 года составляет 2,64 грн/кВт-ч. При этом размер тарифа установлен постановлением Кабинета Министров №544 от 30 мая 2023 г. Срок действия постановления — с 1 июня по 31 декабря 2023 года.

4 августа Ущаповский рассказал украинцам, какой процент электросетей был восстановлен после прошлогодних обстрелов ВС РФ. По словам чиновника, восстановлено менее 2% от объема повреждений.

Ранее Фокус публиковал предыдущее заявление Минэнерго относительно роста цен на свет. В частности, 15 ноября чиновники из министерства заявили, что решение этого вопроса пока что откладывается.