Субсидии в Украине: в каких случаях могут не предоставить или отменить льготы на ЖКХ

Относительно задолженности по оплате ЖКХ в Минсоцполитики отметили, что жилищная субсидия может быть назначена, в частности, в случае заключения договора реструктуризации задолженности.

Субсидия в Украине предоставляется малообеспеченным гражданам. Однако жилищная субсидия не назначается, если Пенсионным фондом получена от поставщиков жилищно-коммунальных услуг информация о наличии у лица просроченной задолженности по уплате за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Сейчас обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи.

Почему отменяют субсидию

Причины отмены льгот на оплату ЖКХ могут быть разными, основные следующие:

изменился состав семьи получателя, а соответственно и доход;

долги домохозяйства за ЖКУ превышают 680 гривен и просрочены на срок более 90 дней;

получатель субсидии умер;

семья сменила место жительства.

Субсидия и задолженность по оплате коммунальных услуг

Относительно задолженности по оплате ЖКХ в министерстве отметили, что жилищная субсидия может быть назначена, в частности, в случае заключения договора реструктуризации задолженности между поставщиком и потребителем коммунальной услуги. Копия такого договора приобщается к заявлению на субсидию.

"Кроме того, в случае отказа в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг, человек может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где будет указан перечень тех услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует", — пояснили в Минсоцполитики.

Пересмотр субсидий на жилье для нового отопительного периода должен был проводиться в октябре. В предыдущем отопительном сезоне средний размер жилищной субсидии для украинцев составлял до 1600 гривен в месяц. В этот осенний период, учитывая повышение тарифов на электроэнергию, размер субсидии может увеличиться.

Кроме того, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут рассчитывать на получение жилищной субсидии на отопительный сезон 2023/2024. По информации Минсоцполитики, внутренне перемещенные лица без регистрации, но с фактическим проживанием в жилом помещении без договора аренды, могут получать субсидию.

Напомним, что с 2023 года в Украине ввели усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий. Службы будут проводить три этапа проверки. Во время обращения за помощью, ее получения, а также после соответствующих выплат.