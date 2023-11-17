Субсидии в Украине: в каких случаях могут не предоставить или отменить льготы на ЖКХ
Относительно задолженности по оплате ЖКХ в Минсоцполитики отметили, что жилищная субсидия может быть назначена, в частности, в случае заключения договора реструктуризации задолженности.
Субсидия в Украине предоставляется малообеспеченным гражданам. Однако жилищная субсидия не назначается, если Пенсионным фондом получена от поставщиков жилищно-коммунальных услуг информация о наличии у лица просроченной задолженности по уплате за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.
Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Сейчас обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи.
Почему отменяют субсидию
Причины отмены льгот на оплату ЖКХ могут быть разными, основные следующие:
- изменился состав семьи получателя, а соответственно и доход;
- долги домохозяйства за ЖКУ превышают 680 гривен и просрочены на срок более 90 дней;
- получатель субсидии умер;
- семья сменила место жительства.
Субсидия и задолженность по оплате коммунальных услуг
Относительно задолженности по оплате ЖКХ в министерстве отметили, что жилищная субсидия может быть назначена, в частности, в случае заключения договора реструктуризации задолженности между поставщиком и потребителем коммунальной услуги. Копия такого договора приобщается к заявлению на субсидию.
"Кроме того, в случае отказа в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг, человек может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где будет указан перечень тех услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует", — пояснили в Минсоцполитики.
Пересмотр субсидий на жилье для нового отопительного периода должен был проводиться в октябре. В предыдущем отопительном сезоне средний размер жилищной субсидии для украинцев составлял до 1600 гривен в месяц. В этот осенний период, учитывая повышение тарифов на электроэнергию, размер субсидии может увеличиться.
Кроме того, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут рассчитывать на получение жилищной субсидии на отопительный сезон 2023/2024. По информации Минсоцполитики, внутренне перемещенные лица без регистрации, но с фактическим проживанием в жилом помещении без договора аренды, могут получать субсидию.
Напомним, что с 2023 года в Украине ввели усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий. Службы будут проводить три этапа проверки. Во время обращения за помощью, ее получения, а также после соответствующих выплат.