Коммунальные услуги в Украине: как выросли цены на электричество, газ и воду

По данным Госстата, тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжают расти, однако некоторые услуги останутся для граждан по стабильной цене.

В течение года стоимость жилищно-коммунальных услуг значительно выросла, а если брать период с октября 2022 по октябрь 2023 года, то общая цена увеличилась сразу на 13,1%. Фокус разобрался, как изменились тарифы на коммунальные услуги с 1 ноября 2023 года.

В Государственной службе статистики сообщили о том, что росте цен зафиксирован практически на все виды коммунальных услуг, за исключением отдельных сервисов.

Тариф на электроэнергию

Тарифы на электричество подскочили на 69,7% и вызвано это июньским повышением тарифа до 2,64 грн за 1 кВт-час, независимо от объема потребления.

Предварительно, при использовании до 150 кВт-час в месяц, тариф составлял 1,44 грн, тогда как за большим объемом — 1,68 грн/кВт-час.

Коммунальные тарифы

Помимо тарифов на электроэнергию выросли цены на уборку мусора — на 8,7%. В то же время тарифы на обслуживание и ремонт жилья увеличились всего на 3,9%. Некоторые услуги подорожали меньше: управление многоквартирными домами — на 2,7%, водоснабжение — на 0,8%, канализация — на 0,7%.

Тарифы на газ

Стоимость природного газа осталась стабильной и фактически не изменилась. В зависимости от поставщика, тарифы будут варьироваться от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Большинство украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" и оплачивают 7,96 грн за кубометр.

Таким образом, при потреблении 9,9 кубометров в месяц для трех человек (что включает только плиту), оплата составит 78,8 грн, однако стоит учитывать, что начисляется также оплата за доставку газа, которая зависит от региона проживания.

Тарифы на воду

Квитанции за водоснабжение в ближайшее время останутся неизменными.

В начале июля НКРЭКП объявила о возможном повышении стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. Спустя некоторое время это решение было отозвано после критики президента Владимира Зеленского, который считал его "неуместным, некачественным и несогласованным с правительством". Глава государства также указал на необходимость проведения консультаций для пересмотра этого вопроса.

В настоящее время ситуация с ценами стабильна, а их размер зависит от области. В Запорожье зафиксированы самые высокие тарифы — 25 гривен за кубометр для водоснабжения и 40,51 грн за кубометр для водоотведения. В результате выходит сумма в 65,55 гривен за кубометр. При этом жители Харьковской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой областей и других регионов платят менее 30 гривен за кубический метр воды.

Тарифы на отопление и горячую воду

Как известно, Кабинет министров закрепил стоимость природного газа для поставщиков тепла до 15 апреля 2024 года, что означает стабильность тарифов на отопление для украинских потребителей. Производители тепла для населения будут продолжать оплачивать 7 420 гривен за тысячу кубометров газа (с НДС), тогда как производители тепла для бюджетных учреждений будут платить 16 390 гривен.

Как и прежде, неизменными останутся платежки за горячую воду.

Стоит добавить, что по прогнозам Национального банка, к 2025 году тарифы на газ, горячую воду и отопление в Украине могут вырасти. Все зависит как от экономической ситуации, так и от действующего в настоящее время военного положения.

Напомним, стало известно, как изменились тарифы на газ и свет в октябре. В этом месяце начался отопительный сезон, поэтому цены в платежках могут отличаться от прошлых. Кроме того, также все зависит от региона проживания.

Ранее Фокус сообщал, как изменились цены на коммунальные услуги за год. Согласно статистике, с апреля 2022 года подорожали почти все коммунальные услуги, кроме электроэнергии, природного газа и горячей воды.