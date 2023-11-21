В Великобритании тысячи беженцев из Украины могут потерять крышу над головой, — СМИ

Британский Красный Крест призывает увеличить финансирование для поддержки украинцев, чтобы они не оказались на улицах этой зимой.

По данным исследования Британского Красного Креста, тысячи семей беженцев из Украины этой зимой рискуют остаться без крова. Об этом сообщает The Guardian.

По информации журналистов, в докладе благотворительной организации и Университета Хериот-Ватт говорится, что к концу 2023 года 6220 семей украинских беженцев подадут заявки на помощь бездомным, что на 13% больше, чем в 2022-2023 годах. Это на 13% больше, чем в 2022/2023 финансовом году.

Исследователи считают, что семьи украинских беженцев подвергаются гораздо большему риску стать бездомными, чем другие семьи в Великобритании. Почти 5000 этих семей, по прогнозам Британского Красного Креста, окажутся в ситуации "базовой формы бездомности", то есть будут вынуждены спать на улице, временно жить у знакомых или переселяться в общежития.

В отчете отмечается, что украинцы подвергаются особому риску стать бездомными из-за разрыва отношений с хозяевами, языкового барьера и трудностей в навигации на рынке жилья.

Оливия Филд, глава отдела политики и правозащитной деятельности Британского Красного Креста, сказала: "Этой зимой мы ожидаем, что тысячи мужчин, женщин и детей из Украины станут бездомными здесь, в Великобритании. Команды Британского Красного Креста все чаще осознают, насколько сложно украинцам получить помощь и поддержку, необходимые для поиска долгосрочного жилья".

По словам Филд, украинцы часто не в состоянии покрыть авансовые расходы на аренду жилья, поэтому они рискуют быть исключенными из программ местных властей, помогающих предотвратить бездомность в стране.

Украинские беженцы в Великобритании

По данным Британского Красного Креста на сегодняшний день более 192 000 украинцев прибыли по двум основным государственным программам: "Дома для Украины", по которой семьи Великобритании принимают беженцев и по "Украинской семейной программе" , которая позволяет нашим соотечественникам присоединяться к членам семьи, проживающим в Великобритании.

Напомним, 7 ноября Фокус писал о том, какие выплаты получают украинские беженцы в Европе. Размер выплат социальной поддержки для украинцев может существенно различаться в зависимости от страны, однако в большинстве случаев материальная помощь для беженцев в Европе выше средней зарплаты в Украине.