Свыше 40 тысяч в месяц: какие выплаты получают украинские беженцы в Европе

Размер выплат социальной поддержки для украинцев может существенно различаться в зависимости от страны, однако в большинстве случаев материальная помощь для беженцев в Европе выше средней зарплаты в Украине.

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Граждане Украины, которые решают временно проживать в одной из европейских стран из-за вторжения РФ, могут получать материальную помощь. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Украинские граждане, которые находятся за границей под временной защитой, получают выплаты, которые иногда превышают среднюю зарплату в Украине, составляющую 16 тысяч гривен, или около 414 евро.

По данным источника, самые щедрые выплаты предусмотрены для лиц, покинувших свои родины из-за военных конфликтов, в следующих странах:

Ирландия — 824 евро для взрослого в месяц;

Бельгия — 1140 евро на взрослого;

Германия — 502 евро на взрослого;

Франция — 426 евро в месяц;

Великобритания — от 300 евро на одного;

Норвегия — 650 евро на взрослого;

Швейцария — 350–500 евро "на руки".

Системы социальной поддержки для украинцев, проживающих в разных европейских странах, различаются. Итоговая сумма средств, которую украинцы могут получить "на руки", может зависеть от нескольких факторов, включая их жилищные условия, состав семьи и их статус в области образования и трудоустройства.

Размер выплат социальной поддержки для украинцев может существенно различаться в зависимости от страны. Например, в некоторых странах, таких как Германия, выплаты могут увеличиваться, сравнимо с уровнем поддержки, предоставляемым их гражданам. В то время как в других странах, как, например, в Ирландии, могут планироваться сокращения выплат из-за финансовой нагрузки на бюджет данной страны.

Какие особенности финансовой помощи в разных странах

Обычно размер выплат на детей меньше, чем для взрослых в системах социальной поддержки. Кроме того, учитывается также жилье, предоставляемое или оплачиваемое государством, а также состав семьи, так как это влияет на распределение средств.

Например, в Ирландии финансовая помощь предоставляется в дополнение к бесплатному жилью, которое может быть предоставлено в отелях, домах, предоставленных для проживания владельцами, или в семьях. Кроме того, помимо базовой выплаты в размере 824 евро, дополнительные суммы в размере 160–192 евро предоставляются в качестве компенсации за уход за ребенком, и также предусмотрено пособие в размере 140 евро на каждого ребенка до 16 лет.

В Бельгии один взрослый человек может получать ежемесячно 1140 евро, но семья с двумя детьми не может получить сумму более 1537,9 евро.

В Британии выплата взрослому от 25 лет составляет 384 евро, ребенку — примерно 332 евро.

Во Франции ежемесячные выплаты для беженцев составляют приблизительно 204 евро. Если у беженцев отсутствует доступ к социальному жилью, им предоставляется компенсация в размере 7,4 евро в день на одного человека. Итак, общая ежемесячная помощь составит 426 евро, а если это мать с ребенком, то они получат 528 евро в месяц.

В Норвегии украинцы со временной защитой получают выплаты примерно в 650 евро на взрослого и 250–350 евро на каждого ребенка. В то же время, во время интеграционных курсов можно получать около 1400 евро в месяц. Эти средства уходят на самостоятельную оплату жилья и коммунальные услуги.

Германия выплачивает украинцам базовый гражданский доход, который получают также немцы, у которых слишком мал доход или нет работы. Для взрослого выплата составляет 502 евро, для детей — от 310 до 420 евро в зависимости от возраста. Отдельно государство оплачивает аренду жилья.

В Швейцарии правительство выделяет на украинского беженца ежемесячно 1573,39 франка (примерно 1661 евро). Часть суммы выплачивается беженцам. В зависимости от региона — 350–500 франков.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Европейский Союз продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Тем временем Миграционная служба Украины попросила правительства других государств не интегрировать украинских беженцев, поскольку в будущем они не захотят возвращаться на Родину.