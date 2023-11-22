Очень мощное послание: в ЕС рассказали, как активы РФ могут работать на поддержку Украины

Как рассказал глава Европейского совета Шарль Мишель, будет справедливо, если хотя бы часть этих активов пойдет на поддержку Украины.

Европейский Союз сейчас ищет юридические пути, чтобы направить замороженные активы Российской Федерации на пользу Украины. Об этом заявил во время брифинга президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает NV.

По словам европейского политика, будет справедливо, если хотя бы часть этих активов пойдет на поддержку Украины. Верховному представителю ЕС и Европейской комиссии уже дали распоряжение сделать юридическое предложение для этого.

"В целом это сумма в 300 миллиардов евро в мире, из которых 200 миллиардов евро — в пределах ЕС. Наиболее реалистичным было бы использовать проценты от этих замороженных активов. И мы работаем на юридическом уровне", — сказал Мишель.

Замороженные активы РФ для Украины: что известно

Напомним, что в Министерстве юстиции 2 ноября сообщили, что в Европейском Союзе согласовали план для использования замороженных активов РФ в пользу Украины. Для того чтобы этот план стал реальностью, Евросоюзу придется изменить законодательство. Юридические предложения Еврокомиссия планирует озвучить уже в декабре 2023 года.

"Соответственно, эта ликвидность может быть использована и может работать и приносить доходы. Эти доходы существенно увеличиваются и будут очень полезны нашей стране", – объяснила заместитель главы Минюста Ирина Мудрая.

Также 12 ноября сообщалось, что Финляндия поддерживает передачу замороженных активов РФ Украине. В Хельсинки считают, что совместно со странами-партнерами нужно найти правовое решение, перепрофилировать замороженные активы РФ и направить их Киеву.