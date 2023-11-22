Остаться без платежной карты: когда банки могут расторгнуть договор с физическим лицом

Согласно законодательству, банк может в одностороннем порядке расторгнуть договор с клиентом. Среди причин — подозрение в отмывании доходов, нарушение условий договора, операции с высоким уровнем риска.

Банки, в соответствии с Приложением 19 к Постановлению Национального банка Украины №65 о финансовом мониторинге, для оценки потенциального клиента руководствуются критериями риска по типу клиентов. Одним из основных критериев является деятельность клиента и размер его доходов (активов), которые должны быть подтверждены в соответствии с законодательством и облагаться налогом в соответствии с порядком Налогового кодекса Украины. Об этом Фокусу рассказал Никита Муренко управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".

"Соблюдение лицом правил налогообложения и наличие у него подтверждения источника происхождения таких денежных средств исключает случая расторжения банком с лицом деловых финансовых отношений", — объяснил эксперт.

Фактически, в ситуации, когда банк не понимает источников происхождения средств, поступающих на счет клиента, то такой клиент получает высокий уровень риска. В результате чего банк может в одностороннем порядке расторгнуть договор и закрыть счета физлица.

Каковы законные основания для расторжения банком договора:

нарушение условий договора;

нарушение требований законодательства в сфере предпринимательской деятельности;

нарушение Налогового кодекса;

отсутствие подтверждения источника происхождения денежных средств;

подозрительные финансовые операции;

подозрение в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;

подозрение в финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения.

В целом критерии для определения уровня риска клиента и/или операции определены в Приказе Министерства финансов Украины №465 от 28.12.2022 года и в соответствующих внутренних документах банка по вопросам финмониторинга.

В НБУ не раз давали рекомендации банкам усилить контроль за операциями клиентов

"По общему правилу, согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", банки могут осуществлять проверки по операциям свыше 400 тыс. грн. Но банки могут устанавливать на уровне внутренних документов по финансовому мониторингу другую сумму для обязательного финмониторинга (меньше 400 тыс. грн), а также дополнительные требования и условия по отдельным видам операций — украинские банки часто определяют именно операции по зачислению средств от определенных видов плательщиков (в частности, криптобиржи, посредники и площадки), как рисковые, и проводят по ним дополнительные проверки, по результатам которых могут принять решение о блокировании операции или даже счета клиента", — пояснил Александр Руденко, адвокат, советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Юристы также отмечают, что в целом основания для расторжения договоров банков с клиентами указываются в договорах банковского обслуживания. "Чаще всего — это финансирование терроризма, неуплата налогов, торговля людьми, наркоторговля и др. Сейчас получение денежных средств на сумму более 100 тысяч гривен в течение одного месяца на карту физического лица является потенциально опасным с точки зрения финансового мониторинга", — отметил Николай Максимов, адвокат ЮК "RIYAKO&PARTNERS"

Напомним, в июне этого года Нацбанк урегулировал некоторые вопросы, касающиеся применения риск-ориентированного подхода банков к клиентам — политически значимых лиц. Ранее они имели лишь рекомендательный характер в письмах международных институтов.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) объявил о новых требованиях к осуществлению банками финансового мониторинга. Нововведения будут способствовать повышению результативности мероприятий по финансовому мониторингу и создадут условия для содействия снижению рисков отмывания средств/финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.