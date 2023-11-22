Микрокредиты в Украине: Рада приняла закон, который должен защитить заемщика от произвола МФО

Рада приняла закон об ограничении ставки по микрозаймам на уровне 1% в сутки.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №9422 об ограничении ставок по микрокредитам. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственного регулирования рынков финансовых услуг поддержали 255 парламентариев.

Авторы документа утверждают, что его принятие является обязательством Украины перед Международным валютным фондом.

"Парламент принял в целом законопроект от Нацбанка №9422 об ограничении ставок микрокредиторов", — написал Железняк.

Какие запреты для кредитодателя предусматривает законопроект

В документе №9422 говорится о постепенном снижении и ограничении максимальной ставки на уровне 1% в день.

Как сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, законопроект защищает заемщика от произвола со стороны кредитных учреждений.

В частности должны запретить кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты любых платежей, о которых не говорится в договоре о потребительском кредите.

Также нельзя будет указывать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока пользования кредитом (продление срока пользования кредитом должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон).

Кредитодатель обязан передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

По состоянию на ноябрь 2023 года средний показатель на рынке микрокредитования колеблется в пределах 2-2,5% в день.

Максимальная сумма кредита от МФО в большинстве случаев не превышает 20 тысяч гривен. Однако существуют отдельные финучреждения, которые готовы предоставить заемщику вдвое больше — до 40 тысяч гривен.

Напомним, специалисты отметили, что после кризиса на рынке микрокредитования в начале большой войны с Россией, ежемесячно украинцы берут 650 тысяч микрозаймов. Фокус разбирался, сколько украинцы уже задолжали финансовым организациям.

Также напомним, что парламент в июне 2023 года принял законопроект № 9051, в котором предлагается во время военного положения и в 30-дневный срок после его отмены, ввести обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по кредитам, которые не обеспечены залогом.