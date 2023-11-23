Беженцы из Украины: пять городов Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам, — СМИ

Украинские беженцы, прибывшие в Чехию могут подать заявку на получение гуманитарного жилья в одном из Краевых центров помощи. Страна также предоставляет кратковременное убежище.

Беженцы из Украины в Чешской Республике имеют право на получение бесплатного жилья в течение 150 дней. Сейчас некоторые города страны уже не предоставляют такое гуманитарное размещение. Об этом 22 ноября сообщило издание ProUkrainu.

Украинские беженцы, прибывшие в Чехию могут подать заявку на получение гуманитарного жилья в одном из Краевых центров помощи Украине (KACPU). Некоторые города страны больше не предоставляют бесплатное жилье, поэтому стоит проверить, какой из центров предоставляет такое размещение.

Сейчас пять городов Чехии больше не предоставляют бесплатное жилье: Прага, Бенешов, Пржибрам, Млада-Болеслав.

В других центрах KACPU заявления на получение бесплатного жилья принимаются с 8:00 до 12:00, отдельные центры имеют свой график работы. Украинцы, которые хотят получить бесплатное жилье в Среднечешском крае, могут обратиться только в два центра, расположенных в городах Кладно и Кутна Гора. Журналисты отмечают, что беженцев из Украины могут направить в любой город в регионе.

Чехия также предоставляет кратковременное убежище. На период, когда человек еще не получил направление на жилье от KACPU, можно получить убежище на короткое время круглосуточно в городах Брно и Острава.

В столице Чешской Республики Праге кратковременное размещение не предоставляется.

150 дней бесплатного проживания

Официальный вебпортал для иностранцев, которые проживают или хотят жить в Чешской Республике FRS сообщает, что начало 150-дневного срока начинается со следующего дня после даты предоставления первой временной защиты.

По истечении 150 дней уже нет возможности получать бесплатное гуманитарное жилье. Это ограничение срока не распространяется на уязвимых лиц. Такие лица имеют право проживать в гуманитарном жилье бесплатно и по истечении 150 дней.

Уязвимое лицо — это лицо, которое соответствует условиям предоставления гуманитарной помощи и одновременно это:

лицо в возрасте до 18 лет,

лицо старше 65 лет,

лицо, ухаживающее за ребенком в возрасте до 6 лет,

инвалид или тот, кто имеет удостоверение лица с инвалидностью (в т.ч. лицо, ухаживающее за лицом с инвалидностью),

лицо, обучающееся в Чешской Республике в возрасте до 26 лет,

беременная женщина.

Напомним, 11 ноября сообщалось, кто из украинцев имеет право на международную финансовую помощь. Выплаты предусмотрены от Эстонского совета по делам беженцев. По 3,6 тысячи гривен людям будут выплачивать в течение трех месяцев.