На украинских АЗС исчезает популярное топливо: что происходит

Потребители автогаза уже сталкиваются с проблемами, когда возникает потребность заправить транспортное средство. Так, на некоторых АЗС этого топлива уже не осталось, а там, где оно еще есть, его продают дороже.

В Украине продолжает дорожать сжиженный газ, а на некоторых автозаправочных станциях (АЗС) этого вида топлива и вовсе не осталось. Причина: блокада польской границы перевозчиками, из-за чего украинский топливный рынок перенастраивается с автомобильных поставок на железнодорожные. Об этом написал на своей странице в социальной сети Faсebook директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Он рассказал, что наиболее массово исчез автомобильный газ в половине регионов в сети "Приват". На остальных заправка распродают остатки топлива по цене в 39,6 гривны за литр. Перебои с поставками наблюдаются на заправках UPG, Socar, "MOTTO", "БРСМ", "Авантаж".

Причиной остается блокировка польской границы, через которую автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка автогаза.

"Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано", — написал эксперт.

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Эксперт по вопросам энергетики Леонид Косянчук объяснил Фокусу, что топливо может подорожать еще на две гривны, если перевозчики на границе не откажутся от забастовки. Впрочем, динамика может сохраниться и до конца года. Но есть еще один фактор, под действием которого цены могут пойти вниз.

"Сжиженный газ должен быть дешевле бензина — в два раза. Бензин у нас в среднем 55 гривен за литр, то газ самый дорогой должен стоить 28 гривен за литр, а он — 33 гривны. Поэтому водитель купит бензин — ему сейчас выгоднее ездить на бензине, потому что его меньше потребляется. Поэтому потребление автогаза снизится, спрос снизится и цена откатится", — рассказал аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

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На фоне неблагоприятной ситуации со сжиженным газом на украинском топливном рынке наблюдается снижение цен на бензин и дизель. Как объяснил Сергей Куюн, так происходит на фоне того, что на мировом рынке дешевеет нефть и нефтепродукты.

"Если цена на пике в сентябре составляла 95 долларов за баррель, то сейчас от 80 до 82 долларов. И, конечно, цены закупочные тоже снижаются, и сейчас этот процесс перекинулся на розницу", — рассказал он.

По мнению эксперта, никакого дефицита бензина или дизеля до конца 2023 года не будет, а цены продолжат снижаться. А ситуация со сжиженным газом, как ожидается, стабилизируется в декабре.

Напомним, в парламенте раздумывают над тем, чтобы поднять акциз на сжиженный газ с 52 до 169 евро за 1000 литров. Такое изменение добавит где-то 4-5 гривен до стоимости литра автогаза.