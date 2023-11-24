"Учитывая повреждения": в YASNO рассказали, какие могут ввести отключения света

Экстренные отключения применяются в случае масштабных аварий сразу после обстрелов, стабилизационные — при необходимости сбалансировать энергосистему на определенный объем. Более того, украинцам могут отключить свет накануне атак ВС РФ, чтобы предотвратить масштабные повреждения.

В случае повреждения энергосистемы в результате вражеских обстрелов в Украине могут ввести экстренные и стабилизационные отключения света. Об этом сообщили в компании YASNO.

"Учитывая то, насколько тяжелыми являются повреждения энергосистемы, отключения могут быть экстренными и стабилизационными", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что экстренные отключения применяются в случае масштабных аварий сразу после обстрелов, поскольку энергообъект выходит из строя после попадания. В частности, такие отключения невозможно спрогнозировать, они внезапны и могут быть длительными. Кроме этого, в "Укрэнерго" могут дать команду применить экстренное отключение перед обстрелами, чтобы максимально уменьшить нагрузку на систему и предотвратить масштабные повреждения, если в объект включит ракета или БПЛА.

Зато стабилизационные отключения используют тогда, когда энергосистему нужно сбалансировать на определенный объем, их вводят по команде "Укрэнерго", и для них есть заранее составленный график. Также существуют локальные аварийные отключения, которые могут произойти на придомовых сетях по бытовым причинам — порванные дроны из-за непогоды или срабатывание предохранителя из-за резкого скачка напряжения.

Напомним, 23 ноября в "Укрэнерго" рассказали, что ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за того, что население нарастило потребление электроэнергии из-за похолодания. Поэтому украинцев призвали снизить нагрузку на энергосистему.

10 октября глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что компания пересмотрела графики отключений электроэнергии. Он отметил, что можно уравновесить отключение света, в частности из-за того, что местные власти имеют гораздо лучшее обеспечение источниками автономного питания.