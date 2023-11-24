Выплаты для переселенцев планируют изменить: кто сможет получить помощь

В Раде зарегистрировали законопроект №9653, который предусматривает перечень оснований для отказа в выплате помощи переселенцам. Фокус выяснил, кто не сможет получить выплату в случае его принятия.

С 1 сентября некоторым категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) выплату помощи на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных. — прекратили. Об этом пишет Фокус в новой статье "В выплате отказано. Почему власть хочет изменить порядок предоставления помощи вынужденным переселенцам".

В частности, в помощи отказали, если после верификации было установлено, что лицо:

приобрело транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда или прицепа);

осуществило на сумму, превышающую 100 тыс. гривен, покупку земельного участка, квартиры (дома);

имеет на депозите в банке средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен.

"Помощь теперь предоставляется срочно. Она назначается на 6 месяцев, но может быть продлена еще на полгода, но только с учетом степени уязвимости ВПЛ. Это могут быть лица пожилого возраста, инвалиды, необеспеченные лица или лица, содержащие трех и более детей", — отметила Фокусу юрист RIYAKO&PARTNERS Екатерина Голубцова.

В правительстве могут ввести продолжение выплат ВПЛ с малолетними детьми в регионах, где не работают детсады Фото: УНИАН

Недавно вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила продолжить выплаты переселенцам с малолетними детьми в регионах, где не работают детсады.

Между тем в Раде появился законопроект №9653, который предлагает закрепить законодательно основания для отказа в выплатах. В целом идея закрепить критерии в законодательстве рациональна. "Ведь закон нельзя так быстро менять в ручном режиме, как это делают в Кабинете министров. Это определенная гарантия стабильности в определении оснований отказа в предоставлении помощи", — сказал Фокусу юрист Ростислав Кравец.

Большие лимиты на покупки: как предлагают изменить критерии для помощи ВПЛ

Как отмечают авторы инициативы, действующие нормы не учитывают тот факт, что "определенное лицо в течение трех месяцев перед обращением могло осуществить существенные расходы или оплатить услуги на сумму от 100 тыс. грн одним платежом, однако в этот же период в результате вооруженной агрессии, например, попаданием ракеты в дом, может потерять собственное движимое или недвижимое имущество, другие материальные ценности". Поэтому предлагают не прекращать выплату помощи, если по результатам верификации установлено наличие депозита на сумму до 200 тыс. грн, а не 100 тыс. грн, а также факт покупки товаров до 200 тыс. грн и автомобиля.

Депутаты предлагают закрепить исчерпывающий перечень оснований для прекращения выплат ВПЛ Фото: УНИАН

Итак, депутаты инициируют такой перечень оснований для отказа в назначении или прекращении выплат ежемесячного пособия:

ВПЛ снято с учета ;

; лицо вернулось к покинутому месту жительства;

к покинутому месту жительства; был выявлен факт предоставления ВПЛ недостоверной информации или неуведомления об изменении обстоятельств, влияющих на назначение помощи;

информации или неуведомления об изменении обстоятельств, влияющих на назначение помощи; находятся за границей более 30 календарных дней подряд (в 30-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, оздоровления детей, стажировки, лечения и др., что подтверждается соответствующими документами);

более 30 календарных дней подряд (в 30-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, оздоровления детей, стажировки, лечения и др., что подтверждается соответствующими документами); имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 200 тыс. гривен , или облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, превышающую 200 тыс. гривен;

, или облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, превышающую 200 тыс. гривен; ВПЛ во время получения помощи осуществила на сумму, превышающую 200 тыс. гривен, покупку земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, других товаров долгосрочного потребления (кроме строительных материалов, если у лица повреждено/уничтожено жилье, и автомобилей );

); внутренне перемещенное лицо отбывает наказание в местах лишения свободы;

в местах лишения свободы; осуждено за совершение уголовного преступления , предусмотренного статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 111 (государственная измена) или частями третьей — восьмой статьи 111՛ 5 УКУ (коллаборационизм), или объявлены в розыск в случае получения такой информации;

, предусмотренного статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 111 (государственная измена) или частями третьей — восьмой статьи 111՛ 5 УКУ (коллаборационизм), или объявлены в розыск в случае получения такой информации; есть заявление ВПЛ о прекращении выплат.

Депутаты предлагают не отказывать в выплате ВПЛ, которое имеет на депозите до 200 тыс. грн

"Законопроект №9653 в случае его принятия внесет определенные изменения для ВПЛ. Данный законопроект предусматривает расширение Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" по обеспечению права внутренне перемещенных лиц на выплату помощи на проживание" новой статьей, которая предусматривает конкретный список оснований, наличие которых необходимо для получения выплат ВПЛ, кроме уже того, что лицо включено в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. В случае принятия законопроекта будут четко прописаны основания, при которых выплаты ежемесячной помощи не назначаются и могут быть прекращены", — резюмировала Голубцова.

Напомним, Кабмин Украины 21 ноября усовершенствовал порядок выплат вынужденным переселенцам. В частности, в случае повторного перемещения вследствие обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года лица, которые ранее получали выплаты, смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев.

Также Фокус писал, что в Германии хотят ускорить процесс трудоустройства украинских беженцев. По словам министра труда Германии Губертуса Гайля, украинцы скоро должны будут отчитываться перед органами о своих поисках работы.