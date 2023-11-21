Некоторых украинцев в Германии лишат соцпомощи: кого коснутся изменения

Украинцам в Германии предложат помощь с трудоустройством и обяжут отчитываться о поисках работы. А граждан, которые не захотят принимать помощь от властей, ждет неприятное наказание.

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В Германии хотят ускорить процесс трудоустройства украинских беженцев. Изменения коснутся даже тех граждан, которые еще недостаточно хорошо владеют немецким языком. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

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Так, по словам министра труда Германии Губертуса Гайля, около 400 тысяч безработных людей в Германии базово владеют немецким языком, из них почти 200 тысяч человек — это украинские беженцы, которые завершили интеграционный курс или планируют это сделать.

"Мы говорим о потенциальных 400 тысячах человек на нашем рынке труда, которые имеют хотя бы базовые знания немецкого языка", — рассказал он.

Исполнительный директор немецкой ассоциации работодателей (BDA) Штеффен Кампетер отметил, что немецкое правительство должно уделять трудоустройству беженцев особое внимание.

"Использовать любой шанс для трудоустройства лучше, чем жить на социальную помощь", — сказал Кампетер.

Отмечается, что в Германии сделают более жесткими правила для украинских беженцев. Например, люди должны будут отчитывать перед органами о своих поисках работы. Ранее такого требования для украинских беженцев не существовало, однако, как отметил министр труда Германии, скоро оно появится.

При этом гражданам Украины будут всяческим помогать с трудоустройством. Так, например, агентство по труду, будет более активно предлагать украинцам вакансии, соответствующие их квалификации и опыту.

"Тем, кто не захочет сотрудничать или отказываться от предложенной работы, им могут сократить выплаты", — предупредил Гайль.

Тем временем украинских беженцев в Германии ждут и другие важные изменения. Так, в начале ноября 2023 года стало известно, что правительство пересмотрит политику в отношении беженцев, поскольку многие населенные пункты перегружены потоком мигрантов. Так, помимо сокращения общих социальных выплат для беженцев с 2024 года, федеральный центр будет выплачивать за каждого соискателя убежища в Германии общую сумму в размере 7,5 тысячи евро.

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Напомним, 29 сентября Европейский Союз продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Также отметим, что по данным Евростата, по состоянию на конец сентября временной защитой в странах ЕС пользуются 4,2 миллиона украинцев. Основными странами Евросоюза для беженцев из Украины стали:

Германия — сюда после полномасштабной агрессии РФ приехали 1 194 900 миллиона человек;

Польша — 958 655 тысяч человек;

Чехия — 357 960 тысяч человек.

Еще Фокус рассказывал, что в некоторых странах Евросоюза нетрудоустроенным украинцам предлагают возвращаться домой. Например, в Норвегии гражданам с коллективной защитой, которые рассматривают возможность переехать назад в Украину, обещают выплатить 1,5 тысячи евро.