В Украине изменили правила начисления выплат ВПЛ: что нужно знать переселенцам

Внутренним переселенцам, которые получают выплаты и нигде не работают, поставили "дедлайн" в поиске работы. Кроме того, украинцы, которые выехали из-за войны за границу, смогут получать помощь от государства.

Кабмин во время заседания 21 ноября внес изменения в постановления, касающиеся выплат и учета внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об изменениях рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Выплаты ВПЛ: проживание за границей

Теперь переселенцы, которые некоторое время проживали за пределами Украины, через 15 рабочих дней после своего возвращения смогут обращаться за назначением помощи.

"Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые", — отметили в Минреинтеграции.

Выплаты ВПЛ: обязательная эвакуация

Украинцы, которые во второй раз переселились из-за обязательной эвакуации после 1 августа, еще полгода смогут получать выплаты от государства.

"Но при условии их включения в списки эвакуированных, которые утверждаются областными военными администрациями. А в случае эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо сообщить ОВА", — объяснили в министерстве.

Выплаты ВПЛ: завершение боевых действий или деоккупация

Если населенный пункт, из которого граждане переместились, освободили или же в нем закончились боевые действия, помощь еще будут выплачивать некоторое время. Выплаты можно будет получать еще три месяца с даты деоккупации или прекращения боев.

Выплаты ВПЛ: трудоустройство

Переселенцы трудоспособного возраста должны "поспособствовать своей занятости", если не имеют уважительных причин не работать. На это дается три месяца с даты назначения выплат.

В частности, правительство предлагает:

трудоустроиться;

зарегистрироваться как ФЛП;

подать заявление на грант или ваучер для обучения.

"Или приобрести статус безработного, зарегистрировавшись в центре занятости", — добавили в Минреинтеграции.

Напомним, за январь-сентябрь в службу занятости обратились почти 50 тысяч переселенцев. Однако работу смогли найти только для 12 тысяч из них.

В Украине могут продлить выплату государственной помощи одной категории ВПЛ. Речь идет о 2-3 тысячах гривен в месяц.