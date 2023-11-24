"Есть план Б": в Минэнерго надеются, что удастся избежать отключений света зимой (видео)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что противник пытается уничтожить максимальное количество объектов. В ведомстве надеются, что удастся избежать отключений электроэнергии зимой.

Российская Федерация ежедневно атакует энергосистему Украины. Впрочем, пока говорить о массированных ударах пока рано. Об этом 24 ноября рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона "Единые новости".

По его словам, пока не было таких массированных атак, которые были в прошлом году.

"То есть они ежедневно атакуют энергосистему, это правда. Пытаются уничтожить максимальное количество объектов", — отметил Герман Галущенко.

Он напомнил, что в 2022-м первый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины враг нанес 10 октября, когда оккупанты выпустили около сотни ракет по объектам генерации. "Все, что можно было сделать максимально, нами сделано", — сказал Галущенко.

В министерстве надеются, что удастся избежать отключений электроэнергии зимой, хотя есть план "Б" с применением графиков отключений.

"Они разработаны (графиков отключений — ред.), происходили соответствующие тренировки по всем регионам, с точки зрения, как должны действовать каждая конкретная область, или каждый конкретный регион. В случае применения графиков, они доведены всем и они все знают, как эти графики применять. Ключевое то, что мы вынесли из прошлой зимы, при разработке таких графиков мы исходим из максимальной справедливости", — отметил глава Минэнерго.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что в Минэнерго опровергли публикации СМИ об изменении тарифа на свет. С 1 января 2024 года в Украине не будет расти тариф на электроснабжение, а заявления в медиа об этом являются "искаженными", заверили в ведомстве.