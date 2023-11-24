Из-за разрушений: электростанции смогут выработать только треть от довоенных объемов, — NYT

По данным журналистов, Украина значительно увеличила возможности сбивать российские ракеты и беспилотники до того, как они приблизятся к энергосети.

Вследствие энергетического кризиса генерирующая мощность Украины сократилась вдвое, что приведет к тому, что зимой украинские электростанции смогут произвести всего лишь треть от объемов электроэнергии, которые были доступны до войны. Об этом сообщает The New York Times.

"Станции производят 4,5 гигаватта электроэнергии этой зимой, что составляет треть довоенного производства страны, согласно данным ООН", — говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что положение особенно тяжело для тепловых электростанций, которые представляют собой важный элемент энергетического баланса Украины.

В статье отмечается, что в общей сложности генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое по сравнению с предвоенным уровнем.

"Правда, Украина значительно увеличила возможности сбивать российские ракеты и беспилотники до того, как они приблизятся к энергосети. Теперь у нее есть мощные системы противовоздушной обороны, а украинские чиновники говорят, что вокруг критически важных энергетических объектов возведено укрепление", — добавили в The New York Times.

Ситуация в энергосистеме

На фоне резкого похолодания в украинской энергосистеме наблюдается дефицит мощности. Все потом, что население увеличило нагрузку на сеть, подключив мощные электроприборы из-за морозов. Под большей нагрузкой заработали электростанции, а это, в свою очередь, привело к тому, что остановились несколько блоков. Поэтому 23 числа ситуация в энергосистеме остается сложной.

"Продолжается ремонт на нескольких блоках тепловых электростанций, в энергосистеме есть дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита, отключение потребителей не прогнозируется", – рассказали в компании.

В то же время в Министерстве энергетики сообщили, что российские оккупанты повредили сети облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Отметим, в "ДТЭК Киевские электросети" 23 ноября предупредили о возможных отключения электроэнергии 23 и 24 ноября в связи со сложными погодными условиями. Тем временем некоторые эксперты считают, оказаться без электроснабжения на период в более чем десять часов будущей зимой возможно лишь для отдельных регионов.е.