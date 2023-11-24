В Украине вырос максимальный размер пенсий для получения помощи от ООН

Рост с 3 тысяч гривен до 3 250 гривен произойдет за счет средств ВПП ООН.

Те, кто может получать от Всемирной продовольственной программы ООН помощь, имеют предельный размер выплаты, которая составит 3 250 гривен. В Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил подробности.

С 24 февраля предельный размер пенсионной выплаты, который касается определения права на получение и для расчета размера дополнительной денежной помощи, предоставляется за счет средств ВПП ООН. Речь идет о сумме роста с 3 тысяч гривен до 3 250 гривен. Внесены изменения в соответствующий законопроект.

Надбавка к пенсии от ООН

В Кабмине в августе рассказали, кто из украинцев получит дополнительные выплаты. Украинские пенсионеры, проживающие в непосредственной близости к фронту, могут попробовать подать заявку, но одобрение поступит только при условии учета некоторых нюансов.

Определенным категориям граждан не стоит рассчитывать на выплаты, если даже они проживали на территориях активных или возможных боевых действий. Это касается тех, у кого размер пенсионных выплат превышает 3 тысячи гривен, тех, кто уже получал международную финансовую помощь через сервис "єДопомога", а также украинцев, которые уже имеют выплаты от государства, в частности, речь идет о ежемесячных доплатах для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Напомним, 22 ноября стало известно, что украинские граждане смогут получить 2600 гривен прибавки к пенсии. Бюджет предусматривает повышение выплат для украинцев, чья текущая пенсия не превышает 10 прожиточных минимумов. Ожидается также, что средняя пенсия до конца 2023 года составит 5496 грн.