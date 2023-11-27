"Это бессмысленно": РФ больше не может продавать нефть в Индию, — Reuters

По данным журналистов, российские поставщики нефти не могут заключать сделки в индийских рупиях из-за неофициальных указаний российского центрального банка, что он не будет принимать эту валюту.

Торговый маршрут в сфере нефтяной индустрии, который в России считается одним из наиболее прибыльных после введения западных санкций, столкнулся с серьезными трудностями из-за проблем с оплатой в иной валюте, кроме доллара, и на данный момент не имеет перспективного краткосрочного решения. Об этом сообщает издание Reuters.

Как указано в статье, в течение многих лет доллар США служил ключевой валютой для международной торговли нефтью, и попытки найти альтернативу сталкивались с трудностями конвертации и политическими преградами.

Ситуация осложнилась, когда в июле Индия, ставшая крупнейшим потребителем морской нефти из России после отказа европейских клиентов, настояла на проведении оплаты в рупиях. По информации трех источников, знакомых с ситуацией, торговая деятельность практически прекратилась.

Неофициальные источники, предпочтяшие остаться неизвестными, передали информацию о том, что поставщики нефти из России сталкиваются с препятствиями при заключении сделок в индийских рупиях. Это связано с тем, что российский центральный банк, согласно неофициальным указаниям, не будет принимать данную валюту.

Один источник в российском банке, тесно связанный с российским центральным банком, высказал мнение, что получение доходов в неконвертируемой валюте, которая имеет ограниченную ценность за пределами Индии, является "бессмысленным". По мнению другого источника, у России ограничены возможности расходования рупий, так как их импорт из Индии является незначительным.

По словам двух источников, примерно в середине августа по крайней мере две крупные российские нефтяные компании пригрозили перенаправить около дюжины танкеров, в которых было до миллиона тонн нефти, направлявшихся в Индию, в другие пункты назначения.

В качестве временного решения конфликта, связанного с индийскими сделками, грузы были оплачены сочетанием китайского юаня, гонконгского доллара в качестве переходной валюты к юаню и дирхама ОАЭ, который привязан к доллару США

Однако они заявили, что остается проблема поиска жизнеспособной альтернативы доллару и что проблемы затрагивают покупателей в Африке, Китае и Турции, которые стали крупнейшими покупателями российской нефти.

Однако самая большая проблема касается Индии, которая, согласно данным LSEG и расчетам Reuters, покупает более 60% российской морской нефти. Это крупнейший покупатель морской нефти из России после Китая.

Предполагается, что проблемы будут усугубляться с ужесточением контроля над торговлей. В ответ на это Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене, превышающей западный ценовой порог в 60 долларов.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти из России. Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Также Фокус сообщал, что страны G7 решили отложить регулярные пересмотры цен на российскую нефть, поскольку "черное золото" резко подорожало.