РФ под санкциями: Кремль нарастил доходы, продавая нефть, — Bloomberg

Валовые доходы РФ от трех основных налоговых источников нефтедолларов почти удвоились в период с апреля по октябрь. Так, в прошлом месяце доходы РФ превысили 13 миллиардов долларов.

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Евросоюз уже ввел 11 пакетов санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. К санкциям присоединились США, а также еще ряд партнеров, но несмотря на это, Москва продолжает зарабатывать на нефти и финансировать войну. То есть пока что все усилия стран оказались неэффективными, пишет агентство Bloomberg.

Так, журналисты изучили данные министерства финансов России и выяснили, что поток денег государственный бюджет страны растет уже несколько месяцев кряду. В публикации сказано, что данные вынуждают задуматься, нужно ли странам G7, особенно США и Евросоюзу, внедрять более агрессивные ограничения для того, чтобы действительно лишить Кремля денег.

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Союзники Украины полагались на ценовые ограничения на энергоносители РФ, которое не позволяло западным фирмам помогать в транспортировке российской нефти, если она стоит более 60 долларов за баррель. Но судя по всему, почти каждый морской груз России превысил этот порог в октябре 2023 года.

Отмечается, что валовые доходы РФ от трех основных налоговых источников нефтедолларов почти удвоились в период с апреля по октябрь, составив по итогам октября более 13 миллиардов долларов. Октябрьские доходы превысили доходы за любой отдельный месяц 2021 года, то есть сейчас показатели даже превышают уровень довоенного периода.

Россия зарабатывает на нефти даже в условиях санкций Фото: Bloomberg

Даже после вычета значительных субсидий нефтеперерабатывающей промышленности страны, которые в августе и сентябре были на уровне 2-3 млрд долларов очевидно, что России удается обходить санкции, зарабатывать деньги и финансировать войну против Украины. При этом в октябре российские нефтепереработчики не получили субсидий на поставки топлива на внутренний рынок, что способствовало существенному скачку чистых нефтяных доходов России за месяц.

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В то же время Запад не собирается игнорировать действия России. Так, по словам представителя Министерства финансов США следующи ограничения будут сосредоточены сосредоточена на увеличении затрат, которые РФ должна платить, чтобы сохранить поставки.

Для этого министерство начало применять санкции к судоходным компаниям и судам, которые перевозили нефть, продаваемую выше предельного уровня, и начало искать способы увеличить расходы России на использование ее теневого флота.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти из России. Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Также Фокус сообщал, что страны G7 решили отложить регулярные пересмотры цен на российскую нефть, поскольку "черное золото" резко подорожало.