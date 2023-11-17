РФ під санкціями: Кремль наростив доходи, продаючи нафту, — Bloomberg

Валові доходи РФ від трьох основних податкових джерел нафтодоларів майже подвоїлися в період з квітня по жовтень. Так, минулого місяця доходи РФ перевищили 13 мільярдів доларів.

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Євросоюз уже запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну. До санкцій приєдналися США, а також ще низка партнерів, але незважаючи на це, Москва продовжує заробляти на нафті та фінансувати війну. Тобто поки що всі зусилля країн виявилися неефективними, пише агентство Bloomberg.

Так, журналісти вивчили дані міністерства фінансів Росії і з'ясували, що потік грошей до державного бюджету країни зростає вже кілька місяців поспіль. У публікації сказано, що дані змушують замислитися, чи потрібно країнам G7, особливо США і Євросоюзу, впроваджувати більш агресивні обмеження для того, щоб дійсно позбавити Кремля грошей.

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Союзники України покладалися на цінове обмеження на енергоносії РФ, яке не дозволяло західним фірмам допомагати в транспортуванні російської нафти, якщо вона коштує понад 60 доларів за барель. Але судячи з усього, майже кожен морський вантаж Росії перевищив цей поріг у жовтні 2023 року.

Зазначається, що валові доходи РФ від трьох основних податкових джерел нафтодоларів майже подвоїлися в період з квітня по жовтень, склавши за підсумками жовтня понад 13 мільярдів доларів. Жовтневі доходи перевищили доходи за будь-який окремий місяць 2021 року, тобто зараз показники навіть перевищують рівень довоєнного періоду.

Росія заробляє на нафті навіть в умовах санкцій Фото: Bloomberg

Навіть після вирахування значних субсидій нафтопереробній промисловості країни, які в серпні та вересні були на рівні 2-3 млрд доларів очевидно, що Росії вдається обходити санкції, заробляти гроші та фінансувати війну проти України. При цьому в жовтні російські нафтопереробники не отримали субсидій на постачання палива на внутрішній ринок, що сприяло суттєвому стрибку чистих нафтових доходів Росії за місяць.

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Водночас Захід не збирається ігнорувати дії Росії. Так, за словами представника Міністерства фінансів США наступні обмеження будуть зосереджені зосереджені зосереджені на збільшенні витрат, які РФ повинна платити, щоб зберегти поставки.

Для цього міністерство почало застосовувати санкції до судноплавних компаній і суден, які перевозили нафту, що продається вище граничного рівня, і почало шукати способи збільшити витрати Росії на використання її тіньового флоту.

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з Росії. Також країни G7 та Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Також Фокус повідомляв, що країни G7 вирішили відкласти регулярні перегляди цін на російську нафту, оскільки "чорне золото" різко подорожчало.