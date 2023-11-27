Некоторым пенсионерам увеличат размер выплат: кого это касается

Финансовую помощь могут получить пенсионеры, которые проживают в зонах боевых действий, имеют размер выплат меньше трех тысяч гривен, не получают доплат от международных организаций или помощи на проживание для ВПЛ с марта 2023 года, рассказали в Минсоцполитики.

Некоторым украинским пенсионерам увеличат размер денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщили на сайте Министерства социальной политики.

В июле Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом и ВПП ООН инициировали совместный проект, который направлен на предоставление украинцам денежной поддержки от международных организаций. Речь идет о поддержке граждан, проживающих в зонах боевых действий, имеющих низкую пенсию и не получающих других денежных пособий от международных организаций.

Кто получает финансовую помощь

В пресс-службе Минсоцполитики отметили, что с августа такую финансовую помощь получают пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, имеющие размер пенсии менее трех тысяч гривен, не получавшие дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание для ВПЛ с марта 2023 года.

Размер финансовой помощи

Таким пенсионерам ВПП ООН предоставила доплату к пенсии на сумму, которой не хватало до трех тысяч гривен, однако не менее 100 гривен. В частности, эту помощь получают около 270 тысяч украинцев.

24 ноября правительство приняло постановление, разработанное Минсоцполитики, которое увеличило предельный размер пенсии для получения дополнительной финансовой помощи с 3 000 гривен до 3 250 гривен.

"Новые условия получения дополнительной социальной поддержки за счет средств ВПП начинают действовать уже в ноябре этого года", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине увеличат сумму пенсионных выплат с 1 января 2024 года. Пенсионеры, чья текущая пенсия не превышает десять прожиточных минимумов, получат прибавку в размере 2,6 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что к потере пенсионных выплат может привести отсутствие определенных документов. Кроме этого, во время переезда пенсионера в другую область, его пенсионное дело пересылается на новое место жительства, однако для этого нужно выполнить определенные шаги.