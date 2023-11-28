Ради света в Украине: Германия передаст "Укрэнерго" 300 млн евро

По заявлению посла Германии, средства направят на ремонт и модернизацию украинской энергосети.

Германия предоставляет "Укрэнерго" более 300 миллионов евро на ремонт и модернизацию энергосети. Об этом сообщил в соцсети X (бывший Twitter) посол Германии в Украине Мартин Егер.

По его словам, "Укрэнерго" является одним из основных бенефициаров взноса ФРГ в размере 200 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины.

"Основываясь на нашем долговременном партнерстве, Германия предоставляет Укрэнерго более 300 млн евро на ремонт и модернизацию энергосети. (...) Вместе мы поддерживаем свет", — добавил Егер.

Он добавил, что имел "плодотворный разговор с министром энергетики Галущенко" и отметил, что Германия уже выделила более 625 млн евро на поддержку украинской энергосистемы, поэтому заверил, что поступит еще больше помощи.

"Кроме крайне необходимой помощи на ремонт, мы увеличиваем нашу поддержку развития децентрализованной энергетики", — добавил посол.

В пресс-центре Минэнерго отметили, что Украина уже получила 89 грузов немецкой помощи общим весом около 1200 тонн. В частности, речь идет об энергетическом оборудовании для усиления устойчивости системы.

Ранее в Минэнерго сообщили, почему в населенных пунктах страны нет света. На фоне непогоды в Украине действительно по состоянию на утро 27 ноября в Украине обесточены 2019 населенных пунктов, еще 500 — в результате вражеских атак.

Напомним, эксперты прогнозируют с наступлением морозов дефицит производства электроэнергии, из-за чего придется отключать потребителей, но такие отключения вряд ли будут дольше 2 часов в сутки.