Деньги на победу: готов ли ЕС отдать Украине замороженные российские активы

В Еврокомиссии сообщили, когда подготовят директиву для использования замороженных активов РФ.

Европейская комиссия работает над директивой, которая позволит использовать в пользу Украины замороженные активы России, которые сейчас находятся в ЕС. Об этом говорится в сообщении правительственной пресс-службы со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам украинского премьера, который встретился 27 ноября с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой в Киеве, Украина рассчитывает на дальнейшую эффективную работу с ЕС над разработкой механизма конфискации замороженных российских активов.

"Принцип "Россия заплатит" должен воплотиться в жизнь уже в следующем году", — отметил Денис Шмыгаль.

Он отметил необходимость создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства РФ.

Еврокомиссия готовит директиву для использования замороженных активов РФ — Юрова Фото: Урядовий портал

В свою очередь Юрова заявила, что необходимость ускорения решений или процессов, ведущих к использованию замороженных активов России или поступлений в бюджет от замороженных активов, уже обсуждена.

"Комиссия готовит директиву, которую должны принять до конца года, чтобы мы могли использовать средства", — добавила вице-президент Еврокомиссии.

Напомним, в Кабмине готовятся к продолжению изменений в социальной сфере. Правительство расширяет Единую информационную систему, чтобы в будущем все социальные услуги населению предоставлять онлайн.

Также Фокус писал, что большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, верят в победу и ожидают репарации от арестованных активов РФ, но также часть расходов на восстановление ждут от центральной власти.