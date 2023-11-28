Еврокомиссия одобрила запрет на продажу российских алмазов — СМИ

Пока европейские столицы готовятся ввести долгожданные санкции в отношении российского экспорта алмазов, бельгийские трейдеры готовятся к новому контролю над своей отраслью.

Из-за санкций против России на фоне введения запрета российского экспорта алмазов, в частности, бельгийские трейдеры обращаются к технологии блокчейн, чтобы доказать, что их драгоценные камни происходят из нероссийских рудников. Об этом сообщает AFP со ссылкой на проект постановления Еврокомиссии об одобрении предложения о запрете на продажу российских алмазов.

В известном алмазном районе Антверпена (Бельгия), который обрабатывает до 86% мировых алмазов, полировальные "лаборатории" обращаются к технологии блокчейн, чтобы доказать, что их драгоценные камни происходят из законных рудников в Африке, Австралии или Канаде, а не из России.

"Поскольку до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году российские камни составляли около трети мирового рынка, решение G7 запретить торговлю ими может иметь широкие последствия. Инсайдеры отрасли в Бельгии ожидают, что санкции будут вводиться постепенно, ограничивая нарушение рынка. Между тем крупные трейдеры и ювелирные бренды начали применять передовую технологию отслеживания, чтобы проверять и сертифицировать происхождение их бриллиантов", — говорится в источнике.

Улучшение имиджа

Индустрия пытается улучшить свой имидж с тех пор, как два десятилетия назад вспыхнуло возмущение из-за так называемых "кровавых бриллиантов", которые финансируют жестокие гражданские войны в Африке.

"Европейский Союз вводит запреты на российские алмазы в рамках своего 12-го пакета санкций, направленных на усиление давления на военную экономику Москвы и прекращение потока средств, которые страна использует для покупки боеприпасов и беспилотников у Северной Кореи и Ирана", — пишет издание.

В то же время, как пишет AFP, было трудно договориться о том, как лучше всего ограничить торговлю бриллиантами. Будучи небольшими и чрезвычайно ценными, драгоценные камни легко и выгодно провозить контрабандой.

"Их можно легко смешивать с камнями из других источников. Кроме того, необработанные бриллианты меняют вес и внешний вид, поскольку их ограняют, полируют и в конце концов вправляют в ювелирные изделия", — добавляют специалисты.

Проект санкционного пакета

Между тем в Европе, и Бельгии в частности, обеспокоены тем, что даже с санкциями ЕС российские драгоценные камни могут найти себе путь к конкурентам в таких странах, как ОАЭ и Индия.

Во время переговоров по санкциям ЕС вмешались государства Большой семерки, и крупнейшие индустриально развитые демократии мира согласились на глобальный запрет.

"Я считаю, что важно, чтобы любое решение по отслеживанию или любой протокол, который предлагается в отношении потенциальных санкций, был общеотраслевым и поддерживался всеми алмазными центрами", — сказал генеральный директор iTraceiT (компания-разработчик программного обеспечения в Бельгии) Фредерик Дегриз.

По информации издания, iTraceiT пытается предоставить цифровой способ отслеживания их цепочки поставок.

Европейская комиссия приняла предложение, которое будет передано государствам-членам в ближайшие дни. При условии, что 27 стран-членов согласятся единогласно, предложение запрет вступит в действие.

Согласно копии, с которой ознакомилось издание AFP, запретят торговлю бриллиантами, происходящими из России, транзитом или экспортируемыми из России, а также российскими бриллиантами, ограненными и отполированными в третьих странах.

С 1 января 2024 года запрет будет распространяться на "непромышленные природные и синтетические бриллианты, а также ювелирные изделия с бриллиантами".

Запрет на импорт российских алмазов, ограненных или отшлифованных в третьих странах, будет постепенно введен в действие с марта по сентябрь 2024 года.

"Это поэтапное внедрение... учитывает необходимость развертывания соответствующего механизма отслеживания, который сделает возможным эффективные принудительные меры и минимизирует сбои для игроков рынка", — говорится в проекте.

Напомним, стало известно, что 12-ый пакет ограничений будет нацелен против способности РФ обходить санкции и кормить свою военную машину. Речь идет и о сокращении источников доходов страны-террористки.

8 ноября стало известно, что западные политики прогнозировали уменьшение возможной поддержки ОАЭ из-за войны в Израиле. Украина якобы надеялась, что Арабские Эмираты могли стать посредниками для мирных переговоров и авторитетными участниками будущего мирного саммита.