Санкции против РФ: ЕС запретит российские алмазы с начала 2024 года, — Reuters

По информации журналистов, запрет будет применяться к непромышленным природным и синтетическим алмазам и ювелирным изделиям с бриллиантами. Текст документа обсудили представители 27 правительств стран-членов ЕС.

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Европейская комиссия предлагает запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала 2024 года. Этот запрет будет действовать в рамках 12-го пакета санкций, призванного ограничить способность Российской Федерации финансировать продолжение войны против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

Документ, который обсуждался 17 ноября представителями 27 правительств стран-членов ЕС, также предполагает запрет на импорт, покупку и передачу алмазов, следующих транзитом через Россию, а также российских алмазов, ограненных и отполированных в третьих странах, таких как Индия.

По информации журналистов, в предложении говорится, что запрет будет применяться к непромышленным природным и синтетическим алмазам и ювелирным изделиям с бриллиантами с января 2024 года. Будет поэтапно вводиться с 1 марта по 1 сентября запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Такая санкция будет действовать, в том числе, и на украшения с российскими бриллиантами.

"Это поэтапное введение косвенных запретов на импорт учитывает необходимость развертывания соответствующего механизма отслеживания, который обеспечивает эффективные меры правоприменения и минимизирует сбои для участников рынка", — говорится в предложении, с которым ознакомилось информационное агентство.

Санкции против России

11 пакет санкций против России был утвержден в конце июня 2023 года. В нем включили меры, направленные на борьбу с обходом Россией уже ранее введенных ограничений.

"Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и индивидуальным листингам", — говорится в сообщении.

12 пакет санкций, предусматривает ограничения на технологии, которые используются Россией в военных целях. Речь идет о сварочных машинах, химикатах, литиевых батареях, двигателях для беспилотников и другое. Также рассматривается возможность введения с 1 января санкций на экспорт алмазов.

Напомним, 15 ноября сообщалось, что новые санкции ЕС против России коснутся более 120 человек и компаний. Сообщается, что в новом пакете санкций ограничения коснутся военного, оборонного и ИТ-сектора. Также предложены новые ограничения на импорт и экспорт.