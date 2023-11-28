Вплоть до тюрьмы: США ужесточили санкции за нарушение ценового потолка для российской нефти

Благодаря ужесточению мер США экспорт нефти из РФ может сократиться примерно на 150 тысяч баррелей в день уже в ноябре.

Министерство финансов США предупредило компании, контролирующие танкерное судоходство, об ужесточении мер в отношении тех, кто продолжит обеспечивать экспорт российской нефти с нарушением ценового потолка, вплоть до тюремного заключения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на копии писем, оказавшихся в распоряжении агентства, а также информацию, полученную от менеджеров двух страховых компаний.

"Согласно копии одного из писем Минфин США просил предоставить обширную информацию и документацию о поставках и причастных к ним организациях. Минфин угрожал тюремным заключением, если получатели не выполнят требования в полном объеме", — пишет Bloomberg.

Речь идет о почти 30 компаниях, которые контролируют до сотни нефтяных танкеров. Кроме того, как отмечает агентство, власти США ввели санкции против нескольких конкретных судов и их владельцев.

"Пока это были малоизвестные компании, большинство из которых в итоге принадлежат государственной российской танкерной компании "Совкомфлот", — уточняет Bloomberg.

Ситуация на рынке нефтеперевозок

С середины лета этого года стало известно, что российская нефть марки Urals начала продаваться дороже установленного G7 и Евросоюзом ограничения в 60 долларов за баррель.

После ужесточения США санкционных мер в отношении нескольких компаний владельцы нефтяных танкеров в Греции начали отказываться от обслуживания российского экспорта и сократили объемы перевозок нефти РФ.

"Количество танкеров, принадлежащих Греции и ходящих в Россию, уже в этом месяце сократится на четверть по сравнению с прошлым годом и на 60% меньше, чем в июне", — свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные агентством.

Данные об отгрузке нефти за ноябрь включают уже отправленные грузы, а также все суда, которые должны отгрузить российскую нефть до конца ноября Фото: Скриншот

В начале ноября Казначейство США напугало некоторых владельцев танкеров, попросив их объяснить, что они сделали для соблюдения ценового ограничения на российскую нефть. Свидетельством влияния американских мер на владельцев танкеров стало, например, то, что греческие танкеры перевезут только 15 партий флагманской российской нефти, загруженной в портах на Балтийском и Черном морях в ноябре.

Очевидное снижение участия Греции совпало с признаками, что общий объем экспорта России также упадет. По мнению экспертов агентства, если нынешние темпы экспорта российской нефти сохранятся и уже запланированные поставки пойдут в соответствии с планом, поставки нефти из России могут сократиться примерно на 150 тысяч баррелей в день уже в ноябре.

Суда, принадлежащие Греции, по-прежнему перевозят около 1/5 всех российских нефтяных грузов и примерно одну из семи всех партий российской нефти, включая те, что отправляются с терминалов на тихоокеанском и арктическом побережьях РФ, о чем свидетельствуют данные отслеживания судов агентством Bloomberg.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти из России. Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

По данным аналитиков, ежемесячная выручка России от транспортировки морской нефти выросла на семь миллионов евро в день, а трубопроводной — на пять миллионов.