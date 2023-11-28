Главный приоритет — сектор обороны: Зеленский подписал закон о бюджете на 2024 год

Ожидается рост минимальной пенсии, зарплаты и прожиточного минимума. Также прогнозируют, что дефицит бюджета составит 1 трлн 571,5 млрд гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Около половины расходов пойдет на оборону и безопасность страны. Об этом говорится законопроекта №10000, размещенном на сайте Верховной Рады.

Так, 9 ноября нардепы одобрили бюджет. За него проголосовали 276 народных избранников.

Доходы и расходы Госбюджета на 2024 год

Согласно документу, доходы бюджета составят 1 трлн 768 млрд гривен, а расходы составят — 3 трлн 355 млрд грн. Ожидается, что дефицит бюджета будет 1 трлн 571,5 млрд гривен. Возврат кредитов в Государственный бюджет Украины составит 15 млрд 133 тыс. гривен.

Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности. На это пойдет 1 трлн 692,6 млрд гривен. Это составляет 22,1% от ВВП.

Прожиточный минимум, минимальная пенсия и зарплата

В документе отмечается, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере составит 2920 гривен.

Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:

для детей в возрасте до 6 лет — 2563 гривны;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3196 гривен;

для трудоспособных лиц — 3028 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность, — 2361 гривна.

С 1 января 2024 года в Украине минимальная зарплата будет составлять:

с января — 7100 гривен;

с 1 апреля — 8000 гривен;

в почасовом размере: с 1 января — 42,6 гривни, с 1 апреля — 48 гривен.

Кроме того, бюджетные изменении предусматривают, что должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 1 апреля 2024 года до 3195 грн, с 1 июля 2024 года — 3600 грн (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен).

Минимальная зарплата в Украине сейчас составляет 6700 гривен. В 2024 году номинальная зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).

Кабинет министров решил повысить в 2024 году минимальную пенсию с 2093 гривен до 2361 гривен. Социальные стандарты вырастут на 12,8% при том, что инфляция ожидается на уровне 9,7%.

Жилищные субсидии и льготы

В бюджете на 2024 год расходы на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа составят 49,9 млрд гривен. Эта сумма по сравнению с 2023 годом выросла на 12,0 млрд гривен или на 32%.

Прогнозируется, что льготы в следующем году будут получать 3,2 млн домохозяйств.

Напомним, что 24 ноября в Минобороны назвали приоритетное направление оборонного бюджета Украины. Более 190 миллиардов гривен из средств, которые планировали в следующем году законтрактовать, должно остаться у отечественного производителя.

Ранее сообщалось, что в октябре Rheinmetall получил крупный заказ на производство боеприпасов в Украине и Германии.