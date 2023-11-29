"Коридоры солидарности": Еврокомиссия заявила о поддержке аграрного экспорта из Украины на рынки ЕС

ЕС лишь одобряет "коридоры солидарности" и помощь Украине, однако не за счет европейских производителей и аграриев.

Еврокомиссия работает над развитием "коридоров солидарности" и уменьшением расходов на транзит для того, чтобы Украина и в дальнейшем могла экспортировать свою продукцию в ЕС, а также за его пределы. Об этом сказал директор по вопросам устойчивого развития и поддержки доходов Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии Пьер Баску во время заседания комитета Европейского парламента по вопросам сельского хозяйства и развития в Брюсселе, передает "Укринформ".

Во время обсуждения поддержки экспорта аграрной продукции из Украины европейские депутаты и члены Еврокомиссии дискутировали по поводу рисков для фермеров ЕС от роста темпов поставок украинской продукции.

Поэтому Баску отметил, что институция отслеживает объемы и динамику цен, а также импортную цену на национальном уровне и стоимость на уровне ЕС, и публикует мониторинговый отчет каждые два месяца.

"Поэтому пока мы не видим каких-то очень значительных негативных последствий для сельскохозяйственного рынка ЕС", — сказал Пьер Баску.

Он отметил, что комиссия стремится развить "коридоры солидарности" и уменьшить расходы на транзит.

"Мы хотим, чтобы Украина продолжала делать свой вклад в мировую продовольственную безопасность и могла продолжать экспортировать свою продукцию в ЕС, а также за его пределы", — сказал он.

Что такое "коридоры солидарности"

В Еврокомиссии отмечали и ранее, что "коридоры солидарности" спасают украинскую экономику и позволяют экспортировать более 108 миллионов тонн товаров и импортировать 38 миллионов тонн другой продукции на общую сумму 123 миллиарда евро.

"Эти объемы значительно выросли после открытия черноморского маршрута. В октябре из 4,5 млн т зерна и других сопутствующих товаров, экспортируемых из Украины, 3,2 млн т прошли через "коридоры солидарности", а около 1,3 миллиона тонн — именно через гуманитарный черноморский коридор", — предоставили статистику в Еврокомиссии.

В то же время негативное влияние на европейских фермеров существует и его нужно уменьшить, говорят евродепутаты. Они считают, что усиление экспорта в Евросоюз, который является таким важным для украинской экономики, "имело определенный непредсказуемый эффект на некоторых региональных рынках в прифронтовых странах-членах, а также вызвало давление в определенных секторах в ЕС".

Порты переполнены зерном

По словам вице-президента аграрного комитета Мазали Агилар, испанские порты переполнены зерном не только из Украины, но и из России, по невероятно низким ценам. Поэтому с таким давлением импорта невозможно работать в дальнейшем.

"Очевидно, мы должны показать нашу солидарность с Украиной, но не за счет наших производителей зерна", — сказала она

Также Агилар призвала комиссию принять меры, чтобы европейские производители зерна не обанкротились.

В то же время Испания, где в этом году производство зерновых упало более чем на 40% из-за неблагоприятных погодных условий, сейчас остро нуждается в зерне.

Поддерживать необходимо прежде всего транзит украинских зерновых через ЕС к конечным рынкам, считают евродепутаты. Также, предполагают некоторые из них, Всемирный продовольственный фонд мог бы быть более активным и выкупать часть этих зерновых.

Сисема лицензий

Для контроля над украинским экспортом в страны Евросоюза и для того, чтобы избежать всплеска цен на зерно, по требованию ЕС была введена система лицензий.

Лицензии будут гарантировать, что зерно из Украины, предназначенное для третьей страны, не останется в одном из "прифронтовых" государств, а транзитом направится в конечный пункт.

Между тем Финляндия намерена способствовать восстановлению продовольственной безопасности и экономической активности Украины. Страна предоставляет 3 миллиона евро в качестве дополнительной поддержки продовольственной безопасности в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснял значение Черного моря для мира. Он в очередной раз подчеркивал, что агрессия РФ негативно влияет на глобальную продовольственную безопасность и нарушает международные морские пути.