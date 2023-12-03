В Украине женщины определенных категорий могут получить целевую помощь: что известно

Список товаров, которые можно купить на эти деньги, ограничен. Он включает продукты, медикаменты, товары для детей. В качестве отчета лицо должно предоставить копию чека.

Благотворительный фонд "Мама Моя" пытается поддерживать женщин в Украине, которые пострадали в результате военных действий и оказались в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает издание Telegraf.

Фонд помогает участницам, финансирует, консультирует, контролирует целевое использование средств. По информации журналистов, денежную выплату могут получить шесть категорий женщин. Они имеют возможность потратить помощь на ограниченный перечень товаров.

Помощь могут получить следующие категории женщин:

супруги и/или дети которых погибли в зоне проведения боевых действий;

супруги и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны безвестно отсутствующими в результате российской агрессии;

мужья и/или дети и/или родители которых проходят службу в вооруженных силах Украины, силах территориальной обороны, добровольческих группировках в зоне проведения активных боевых действий;

жилье которых было уничтожено и / или повреждено в результате российской агрессии;

которые имеют действующую банковскую карточку;

которые предоставили согласие Фонда на обработку персональных данных.

Для участия в программе женщины должны заполнить заявление-анкету с указанием информации о ней и ее семье, обстоятельства, в которых она оказалась в результате российской агрессии по форме, размещенной на сайте.

На что можно тратить средства

Если заявление было одобрено, то лица получат уведомление. После того участники, которые присоединились к программе, должны согласиться с условиями и получить карточки.

Перечень групп товаров ограничен, а именно:

продукты питания (детское питание);

медикаменты;

средства гигиены (подгузники, памперсы);

бытовая химия;

товары для детей (развивающие игры).

В публикации отмечается, что строго запрещается тратить денежные средства для приобретения любых алкогольных напитков, табачных изделий и средств для курения. Также нельзя использовать помощь для оплаты участия в азартных играх и переводить деньги и предоставлять банковскую карточку, предоставленную фондом, третьим лицам. В качестве отчета лицо должно предоставить копию чека.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что под Запорожьем нашли еще 300 тонн спрятанной гуманитарки. По словам главы Запорожской ОГА Юрия Малашко, переданная западными партнерами гуманитарная помощь хранилась на предприятиях с 2022 года.