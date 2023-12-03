Скидка на оплату коммуналки от 75% до 100%: кто может получить льготу

По информации юристов, участники боевых действий и члены их семей могут получить скидку не только на оплату коммунальных услуг, но и на пользование жильем.

Определенные категории граждан смогут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Наше государство старается поддерживать и помогать тем героям, которые защищают нашу страну. Для участников боевых действий (УБД) предусмотрен ряд льгот, которые распространяются и на членов их семей, сообщается на веб-сайте "Бесплатная юридическая помощь".

Какие льготы имеют УБД и члены семьи

Члены семьи могут получить скидку на коммунальные услуги:

участника боевых действий — 75%;

УБД с инвалидностью — 100%.

Кроме того, участники боевых действий и члены их семей могут получить скидку на пользование жильем в размере 75%. Однако юристы отмечают, что скидки предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.

На какие еще льготы имеют право УБД

Так лица, которые являются участниками боевых действий, имеют право на:

скидку в 75% на топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом. Имеют право на получение бесплатно электронного билета;

лицу выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 % средней заработной платы независимо от стажа работы.

Кроме того, согласно закону №2011-12 "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", члены семей действующих военнослужащих могут получить следующие льготы:

отдых детей в детских оздоровительных лагерях;

переход на бюджетную форму обучения при получении образования на дневной форме обучения;

право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях;

первоочередные места в школах и детсадах по месту жительства;

социальную стипендию при отсутствии академической задолженности.

Кто считается членом семьи участника боевых действий

Согласно разъяснению Главного управления ГНС во Львовской области, к членам семьи УБД относятся:

родители (если они до достижения лицом совершеннолетия не были лишены в отношении него родительских прав);

дед и бабка (если родители умерли);

другой из супругов (если он (она) не женились во второй раз);

малолетние и/или несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, до окончания ими учебных заведений, но не более чем до достижения 23 лет;

совершеннолетние дети, не имеющие своих семей;

совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.

Ранее, 19 сентября, Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.