ОПЕК+ сократят добычу нефти, чтобы сдержать падение цен — Reuters

Такая сделка ОПЕК+ может привести к сокращению добычи на 1-2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

Производители нефти ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией согласятся сократить добычу черного золота минимум на 1 миллион баррелей в день (б/с) в начале 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию двух делегатов перед виртуальной встречей ОПЕК+ 30 ноября.

Была достигнута предварительная договоренность о сокращении более чем на миллион баррелей в сутки.

"Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ выкачивают более 40% мировой нефти, или около 43 миллионов баррелей в сутки. Сейчас они сокращают объем до около 5 миллионов баррелей в сутки", — передает Reuters.

Это будет включать продолжение добровольного сокращения Саудовской Аравией добычи нефти в размере 1 миллион баррелей в сутки с июля 2024-го, а также дополнительные взносы других членов.

Поскольку срок действия добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией на 1 миллион баррелей в сутки и российского экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки заканчивается в конце 2023 года, внимание сосредоточено на планах на 2024 год.

"Фьючерсы на эталонную нефть Brent выросли на 1,02% до 83,95 долларов за баррель в четверг. Сейчас продолжается рост благодаря ожиданиям новых сокращений от ОПЕК+. (...) Сокращение на 2024 год потенциально приведет к снятию с рынка 1-2 миллионов баррелей в сутки в первом квартале 2024 года", — говорится в сообщении.

Как сказала аналитик RBC Capital Markets Гелима Крофт, Саудовская Аравия, начавшая свой дополнительный добровольный проект на 1 миллион баррелей в сутки в июле, не захочет самостоятельно брать на себя дополнительные сокращения.

"Мы могли бы представить сценарий, при котором Россия и Саудовская Аравия продолжат свои сокращения до первого квартала 2024 года и соберут коалицию желающих индивидуальных производителей, готовых добровольно внести изменения", — добавила она.

В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует замедление роста спроса в 2024 году, поскольку "последняя фаза экономического восстановления пандемии закончится, а также постепенное повышение энергоэффективности, расширение парка электромобилей и структурные факторы снова будут заявлять о себе".

Напомним, как писал Фокус, за последние три недели осени 2023-го цена на нефть марки Brent упала на 12% из-за войны на Ближнем Востоке и опасений трейдеров из-за перебоев в поставках сырья. Специалисты утверждают, что нефть дешевеет, поскольку трейдеры ждут появления прогнозов относительно перспектив спроса на черное золото от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).