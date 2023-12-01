Всемирный банк предоставит Украине 1,2 млрд долларов: на что потратят средства

Во Всемирном банке отметили, что средства планируют направить на поддержку детей-сирот, социально не защищенных студентов, а также жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и торговли людьми.

Украина получит 1,2 миллиарда долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Деньги пойдут на финансирование социальной помощи малообеспеченным и уязвимым слоям населения. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

30 ноября утвердили новый проект Всемирного банка "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)".

Как отмечается в документе, средства будут направлены на поддержку 29 программ социальной помощи "наиболее уязвимым слоям населения Украины".

"Малообеспеченным семьям необходима надлежащая поддержка для преодоления вызовов, вызванных войной, и избежания дальнейшего ухудшения жизненных обстоятельств", — говорится в сообщении.

Проект охватит почти 10 миллионов украинцев: детали

Во Всемирном банке уточнили, что проект INSPIRE финансируется за счет займа в размере 1,2 млрд долларов США из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), который поддерживается правительством Японии.

Средства планируют направить на поддержку сирот, детей, находящихся под опекой, социально не защищенных студентов, а также жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и торговли людьми.

"Ожидается, что проект охватит почти 10 миллионов украинцев во время наибольших для них потребностей. Он усилит способность правительства Украины оказывать социальную поддержку бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионы украинцев нуждаются в дополнительной помощи для оплаты счетов и обогрева своих домов", — заявил Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Напомним, 30 ноября Sky News со ссылкой на собственные источники сообщили, что страны Европейского союза согласовали пакет финансовой поддержки для Украины. По данным журналистов, все государства-члены ЕС поддержали инициативу Европейской комиссии (ЕК) о выделении Украине кредитов и грантов на сумму 50 миллиардов евро.

Также 1 ноября СМИ сообщили, что премьер-министры Венгрии и Словакии выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 миллиардов евро на встрече лидеров Евросоюза. Так, глава венгерского правительства Виктор Орбан якобы заявил, что поддержка ЕС не работает.