"Договоренность была сорвана": украинские водители на границе планируют голодовку (видео)

По словам водителя Романа Власюка, украинские перевозчики откажутся от волонтерской помощи, если польская сторона не начнет пропускать по семь машин в час.

Украинские перевозчики, стоящие на границе вблизи пункта пропуска "Корчова-Краковец" из-за протестов польских водителей, заявили о намерении объявить голодовку. Об этом пишет "Радио Свобода" 1 декабря.

Водитель международных перевозок Роман Власюк сообщил журналистам, что украинские перевозчики хотели пообщаться с польскими протестующими, однако их остановили сотрудники полиции.

"Нас заблокировали среди поля. Нас здесь около 200 водителей. Полицейские сказали, что по их законам конгрегация людей в таком количестве не разрешена. Они в полной амуниции, с баллонами, газами, перцовками, — рассказал он.

По словам Романа, днем ранее сторонам удалось договориться о пропуске семи транспортных средств в час, однако этот темп сохранялся только до 22:00.

"Дальше договоренность была сорвана и нас снова поставили на один автомобиль в час. Сейчас только на Корчевой у нас заблокировано 2000 грузовиков, то есть в Украине в ожидании 2000 машин экспорта", – сказал водитель.

Роман также отметил, что украинские перевозчики требуют выполнения договоренности о пропуске семи грузовиков в час, а также дальнейшего увеличения пропуска до 14 машин в час. В противном случае они готовы объявить голодовку.

"Мы отказываемся от волонтерской помощи. Мы переходим только на воду и чай", — заявил перевозчик.

В соцсетях также появились видео, на которых водители жалуются на нарушение договоренности и говорят о намерении объявить голодовку.

Напомним, 30 ноября в Министерстве инфраструктуры Польши сообщили, что была достигнута договоренность с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной

Ранее, 27 ноября, правительство Польши призвало Украину выполнить требования польских перевозчиков касательно отмены электронных очередей и восстановления разрешений для украинских перевозчиков для работы на рынке ЕС.