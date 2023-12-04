Чтобы не потерять пенсию: в ПФУ напомнили, что влияет на выплаты

Пенсионный фонд напомнил, что влияет на выплаты пенсионерам и какую информацию нужно сообщить о себе, чтобы не потерять деньги.

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", определены обстоятельства, влекущие изменение размера пенсионной выплаты или прекращение выплат. Об этом напомнили в ПФУ.

По сообщению Пенсионного фонда, к обстоятельствам, влияющим как на размер, так и на факт получения пенсии, относятся:

поступление на работу, увольнение с работы;

регистрация или снятие с учета в качестве физического лица — предпринимателя;

приобретение, изменение или прекращение особого статуса;

изменение места жительства (регистрации);

выезд на постоянное место жительства за границу.

Также в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" застрахованное лицо обязано сообщать территориальные органы Пенсионного фонда об изменении сведений, которые вносятся в его персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

О чем необходимо сообщить, чтобы не потерять деньги

Пенсионер должен сообщать органы ПФУ об изменениях, произошедших в его жизни, а именно:

получение нового образца паспорта гражданина Украины — ID-карты;

получение нового паспорта в случае похищения или утери старого;

изменение фамилии, имени и отчества (предоставляется новый паспорт гражданина Украины, свидетельство о браке или другой документ, на основании которого произошли изменения).

Также специалисты напомнили, что проинформировать ПФУ об изменениях нужно в 10-дневный срок.

Как сообщить об изменениях дистанционно

Для того, чтобы предоставить обновленную информацию о себе, не нужно идти в ПФУ лично. Вы можете сообщить органы Пенсионного фонда об изменениях дистанционно, а именно на вебпортале электронных услуг ПФУ.

Как это сделать

Выберите удобный для себя способ авторизации в личном кабинете на вебпортале ПФУ по ссылке. После авторизации выберите раздел "О пенсионном обеспечении" в левом боковом меню и найдите пункт "Заявление на перерасчет пенсии". Выберите вид перерасчета из раскрывающегося списка и заполните атрибуты заявления.

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