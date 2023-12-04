Прожиточный минимум изменится: что это значит для соцвыплат и пенсий в Украине

Согласно подписанному президентом госбюджету-2024, на пенсии и соцпомощь заложено почти 469 миллиардов гривен, что на 25 миллиардов больше 2023-го.

Фактический прожиточный минимум в Украине, посчитанный Минэкономики еще в 2022 году и утвержденный законом "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" от 03.11.2022 № 2710-IX. С тех пор его не пересчитывали, поэтому до конца 2023 года прожиточный минимум в Украине останется без изменений. Его увеличение запланировано с 1 января 2024 года. Фокус узнал, что это означает для соцвыплат и пенсий.

Как напоминает кандидат экономических наук Виктор Онищенко в колонке на "Главбухе", прожиточный минимум повышается трижды в год (январь, июль, декабрь). Однако в законе о госбюджете на 2023 год такого нет, поэтому и прожиточный минимум остается один на весь год.

Эксперт отмечает, что прожиточный минимум — это показатель, который используют специалисты при расчетах соцвыплат, например пенсий, пособий по безработице, алиментов. Его используют также в налогообложении.

Прожиточный минимум в Украине — актуальные данные

С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 2589 гривен.

Отметим, что прожиточный минимум зависит от социально-демографических групп населения, а их несколько:

для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 2 272 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет прожиточный минимум составляет 2 833 грн;

для трудоспособных людей — 2 684 грн;

для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи — 2 102 грн;

для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов прожиточный минимум составляет 2 102 грн;

для трудоспособных людей, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры прожиточный минимум составляет 1 600 грн;

для людей, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) — 2 093 грн.

Состоится ли повышение после 1 января 2024 года

Согласно бюджету на 2024 год, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, ожидается рост минимальной пенсии, зарплаты и прожиточного минимума.

В частности, в документе указано, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц повысится и составит 2920 гривен.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, должен вырасти до 2361 гривен.

После повышения прожиточного минимума соответственно вырастут:

минимальные пенсионные выплаты с 2093 до 2361 грн;

максимальные пенсионные выплаты с 20 930 до 23 610 грн;

выплаты за сверхнормативный стаж с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год.

Более того, от прожиточного минимума зависит размер других доплат, в частности, за особые заслуги, денежные доплаты ветеранам войны и т.д. К прожиточному минимуму также привязаны размеры различных соцпомощи, которые в этом году не пересматривались и не индексировались вообще.

Средняя пенсия-2024

После индексации в 2024 году средняя пенсия должна повыситься до 6 000 гривен

Средняя пенсия в 2023 году составляет 5311 гривен. За год она увеличилась на 874 гривны (это почти 20%).

В 2024 году индексация состоится по новому принципу. Проиндексируют все пенсии. Также будут введены коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию.

Индексацию запланировали начать с 1 марта.

Напомним, Фокус сообщал о напоминании Пенсионного фонда Украины для людей, которые получат пенсионные выплаты. Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", определены обстоятельства, влекущие за собой изменение размера пенсионной выплаты или прекращение ее выдачи.

Тем временем украинцы судятся с ПФУ и как избежать проблем с выплатой пенсий и что надо знать, чтобы избежать судебной волокиты.