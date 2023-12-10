"Механизм работает уже давно": пенсионерам советуют снимать выплаты с карты, — Минсоцполитики

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, остановка начислений не означает лишение пенсии. Пенсия просто аккумулируется на счетах ПФУ, ее выплату можно легко возобновить.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, почему пенсионерам лучше не накапливать пенсию на карте. Она посоветовала оплачивать ею покупки или обналичивать часть средств, сообщает издание"На пенсии".

По ее словам, некоторым пенсионерам, которые не тратят и не снимают деньги со своих счетов в течение шести месяцев, могут заблокировать выплаты.

"Я бы хотела всех успокоить и сказать, что на самом деле механизм работает уже давно, много лет, и это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий", — отметила Дарья Марчак.

Она сообщила, что сейчас Минсоцполитики намерено ослабить и упростить этот механизм, чтобы адаптировать его для тех украинских пенсионеров, которые временно проживают за границей или в прифронтовой зоне.

Почему был введен такой механизм

Законодательство Украины предусматривает, если полгода не снимают средства с пенсионной карты, то начисление пенсии останавливается.

"Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не уплачивались таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм", — пояснила заместитель министра.

Однако, это не означает, что человека лишили пенсии. Выплаты просто аккумулируется на счетах ПФУ и их можно восстановить, но для этого нужно пройти физическую идентификацию.

Как пройти идентификацию в ПФУ

Если человек не может лично прийти в Пенсионный фонд, существуют другие пути, как это можно сделать, а именно:

связаться с сотрудником ПФУ по видеосвязи;

пройти идентификацию в электронном кабинете ПФУ с "Дія.Підпис";

отправить письмо в Пенсионный фонд.

За рубежом пройти идентификацию можно в украинском консульстве.

Пенсии на временно оккупированных территориях

Для пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины, выплаты через "Укрпочту" переводятся на банковские счета. Если человек не имеет возможности снимать пенсию с карты или получать ее через "Укрпочту", его пенсия все равно накапливается в течение трех лет.

"Мы провели большую работу, чтобы наши граждане, которые оказались на оккупированной территории, могли и дальше получать свои пенсионные выплаты", — отметила Дарья Марчак.

Напомним, 1 декабря сообщалось, кому повысят выплаты с 1 января 2024 года Максимальная пенсия в Украине ограничена 10 прожиточными минимумами для лиц, утративших трудоспособность. С января следующего года прожиточный минимум для этой категории украинцев увеличится с 2093 до 2361 грн, то есть на 268 гривен.