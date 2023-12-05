Индексация пенсий в Украине в 2024 году: кто будет получать больше

Журналисты отмечают, что сейчас готовится проект закона, согласно которому для расчета пенсий будет использована новая формула. Размер выплат в среднем увеличится на 15-20%.

В Украине в 2024 году планируется провести индексацию пенсий. При этом будет использоваться новая формула расчета, которая позволит повысить размер выплат более чем у половины пенсионеров, пишет OBOZ.

Согласно действующей формуле, индексация пенсий проводится путем умножения их размера на коэффициент, равный разнице между индексом потребительских цен за предыдущий год и индексом потребительских цен за год, предшествующий предыдущему.

Как будет работать новая формула

Новая формула будет учитывать не только уровень инфляции, но и размер заработной платы, с которой производились страховые взносы. Таким образом, чем больше стаж и выше заработная плата, тем больше будет пенсия.

В настоящее время проект закона, который предусматривает введение новой формулы индексации, находится на рассмотрении в Кабинете министров. Ожидается, что он будет принят до конца 2023 года.

Насколько увеличат пенсию

Если новая формула будет принята, то в 2024 году размер пенсий в среднем увеличится на 15-20%.

Например, если размер расчетной пенсии составляет 5000 гривен, то после индексации в 2024 году она составит 6000-7000 гривен.

Однако размер прибавки будет зависеть от стажа и размера заработной платы. Так, пенсионеры с большим стажем и высокой заработной платой могут рассчитывать на более значительную прибавку.

Кроме того, в 2024 году планируется повысить требования к минимальному стажу для получения пенсии в 60 лет. В следующем году этот срок увеличится с 30 до 31 года.

Таким образом, к 2028 году только половина украинцев сможет выйти на пенсию в 60 лет. Остальные будут вынуждены работать до 63 или 65 лет.

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года максимальную пенсию повысят до 23 610 грн, что на 2680 грн больше, чем в 2023 году.

Ранее на сайте Министерства социальной политики сообщили, что в 2024 году в Украине изменятся правила начисления пенсий. Если сейчас граждане могут выйти на заслуженный отдых в 60 лет, имея за плечами 30-летний стаж, то с 1 января требования ужесточат.