Рекорд за последние дни: потребление электроэнергии стремительно растет (инфографика)

С началом рабочей недели украинцы начали больше потреблять электроэнергию. В частности, 5 ноября энергетики зафиксировали наибольшее за последние четыре дня потребление.

В течение последних нескольких дней в Украине растет потребление электроэнергии. Наибольший прирост потребления энергии фиксируют с началом рабочей недели. Об этом сообщают в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

В частности, 5 декабря потребление электроэнергии является наибольшим за последние четыре дня. Энергетики фиксируют максимум потребления в утренние часы — с 9:00 до 11:00 и вечерние — с 16:00 до 18:00. Украинцев просят не включать одновременно несколько мощных устройств, выключать свет в пустых помещениях и по возможности пользоваться локальным освещением. Кроме того, предприниматели могут не включать в дневное время освещение своих вывесок.

Фото: Укренерго

Отметим, что на утро 5 декабря в "Укрэнерго" заявляли, что высокое электропотребление может привести к дефициту в энергосистеме. Несмотря на это, энергетики не планируют вводить лимиты потребления и графики отключений.

Потребление электроэнергии растет из-за снижения температуры воздуха и из-за восстановления энергоснабжения населенным пунктам на западе Украины, которые были обесточены из-за погодных условий.

Кроме того, по состоянию на утро 5 декабря без электроэнергии из-за боевых действий и других причин в Украине осталось более 430 населенных пунктов.

Отключение света: что известно

В конце ноября в Центре исследований энергетики рассказывали, что украинская энергосистема может столкнуться с большим дефицитом электроэнергии уже при температуре ниже 8 градусов мороза. Во избежание отключений украинцам нужно экономнее относиться к энергопотреблению, в частности в пиковые часы.

Между тем в конце октября нардеп Сергей Нагорняк рассказывал в интервью СМИ, что в Украине могут ввести плановые ограничения уже в ноябре. По его словам, причиной этому является низкая генерация.

Однако тогда в Минэнерго опровергли такое заявление и объяснили, что имеющейся генерации достаточно, чтобы обеспечить потребности потребителей. Поэтому отключения света возможны только в случае повреждения энергетической инфраструктуры из-за массированных обстрелов.

Напомним, в этом в "Укрэнерго" обновили графики плановых отключений света. Их будут применять в случае необходимости, а свет может отсутствовать не более четырех часов.

Также в конце в Минэнерго напомнили, что предприниматели во время вероятных блэкаутов могут импортировать электроэнергию. Это позволит им стабильно работать в случае отключения света.