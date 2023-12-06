Оккупанты едва не вызвали выброс ядерного топлива на ЗАЭС: подробности

На атомной станции исчезло питание от украинской основной линии 750 кВ, а перед этим была отключена линия 330 кВ. Из-за этого станция была полностью обесточена.

На Запорожской атомной электростанции в ночь на 2 декабря произошло обесточивание. Это грозило выбросом радиации в воздух. Были проведены аварийные мероприятия и ЗАЭС подключили к одной линии электропередачи. Об этом в эфире телемарафона рассказал и. о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков.

По его словам, в ночь на 2 декабря на ЗАЭС исчезло питание от украинской основной линии 750 кВ. Перед этим была отключена линия 330 кВ. Из-за этого станция была полностью обесточена и переведена на питание генераторов. Впоследствии питание от линии 750 кВ восстановили, однако запитать ЗАЭС от линии 330 кВ из-за постоянных обстрелов невозможно.

Сама же станция, которую оккупировали российские захватчики, эксплуатируется, и все ее 6 энергоблоков загружены ядерным топливом.

"В любом случае это опасно, поскольку выделяется остаточное тепло, которое необходимо отводить в окружающую среду. Для этого целый комплекс оборудования и систем спроектирован и должен эксплуатироваться и обслуживаться должным образом. Этого сейчас не происходит. Приведу пример: каждый энергоблок сейчас выделяет тепловую энергию в объеме примерно 700 кВт. Эту энергию нужно рассеивать, если тепло не отводить, температура возрастет и может произойти повреждение ядерного топлива с вероятным выбросом радиации в окружающую среду", — отметил и. о. председателя Госатомрегулирования.

Олег Кориков отметил, что на ЗАЭС крайне важно поддерживать электрическое напряжение из-за насосного оборудования, которое перекачивает воду и имеет электрический привод.

Напомним, что 2 декабря Запорожская АЭС была на грани ядерной и радиационной аварии. Две линии электропередач были оборваны и обесточены. Из-за этого на электростанции произошел полный блэкаут, и она перешла на питание от 20 дизельных генераторов.

Ранее сообщалось, что 1 декабря на временно захваченной ЗАЭС произошел полный блэкаут. Связь с украинской энергосистемой удалось восстановить только в семь утра 2 декабря.